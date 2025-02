Ennyit az éjszakai életről, megszavazták a szegedi kocsmazárat

Üzletek éjszakai nyitvatartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi rendelet megalkotása – ez címe a DK-s Binszki József várospolitikai alpolgármester nevével fémjelzett előterjesztésnek, amelyet húsz igennel megszavazott a szegedi közgyűlés péntek délelőtt.

A Délmagyar azt írja, a Fidesz- és a KDNP-frakció a hatástanulmány hiányára hivatkozva nemmel szavazott. A tervezet ellen korábban petíciót nyújtottak be szegedi taxisok és vendéglátósok. Érdekesség, hogy már azt is tudni, Szegeden az idén két fesztivál is elmarad, így az egyetemisták városa feltehetően újabban nem az egyetemisták fellegvára címre hajt.