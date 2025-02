Rétvári Bence: A drogkereskedőknek börtönben a helyük!

– A kábítószerkereskedőknek börtönben a helyük – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az új kábítószer-bűnözés elleni rendőri egység felállítása kapcsán az M1 aktuális csatornán kedden.

Az államtitkár közölte:

a Készenéti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodán január 1-én létrejött a Kábítószer-bűnözés Elleni Hivatal, amely segít feltérképezni a bűnszervezetek tevékenységét. Az új százötven fős egység mellett egy hatvanfős bevetési csoport is megalakult, amely bárhol képes rajtaütni a kábítószerterjesztő hálózatokon.

Rétvári Bence kiemelte: nagyon súlyos bűncselekmény valakit függővé tenni, folyamatos leépülését előidézni. A kábítószerfüggőség minden mást felülír, a munkát, a családot, elveszi az emberek jövőjét. Biológiai, alkati kérdés, hogy kiben milyen könnyen alakul ki a függőség, a fogyasztók egy része pedig előbb-utóbb maga is terjesztővé válik, ezért

már a kábítószer kipróbálását is meg kell előzni. A konzervatív drogpolitika célja a kábítószerfogyasztás megelőzése, felszámolása.

Rétvári Bence a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: pár éve az online csalások ellen állítottak fel egy nyomozócsoportot, most ehhez hasonlóan egy kábítószer-bűnözés elleni új egység jött létre a főváros mellett hat vidéki központtal, amelyek tartják a kapcsolatot a vármegyei főkapitányságokkal is. Az új, bizonytalan eredetű, nemzetközi hálózatokból származó drogok már nagyon olcsók, egy adag kétezer vagy akár ötszáz forintért is kapható, ezért is nagyon veszélyesek, ezek ellen fel kell lépni – fűzte hozzá.

Az államtitkár kiemelte, hogy mindeközben a fővárosi önkormányzat vezetése nem is akar tenni a kábítószer-bűnözés ellen. A drogstratégiájuk arról szól, hogyan kell szabályozott körülmények között segíteni a kábítószerek használatát, akár belövőszobákkal, kábítószer-bevizsgáló központokkal, szinte már mintha fogyasztóvédelmet működtetnének e téren. – Teljesen nonszensz, hogy segítené a főváros a kábítószereknek használatát ahelyett, hogy fellépne vele szemben. Nagyon veszélyes!

– jegyezte meg a kormánypárti politikus.

Korábban Márki-Zay Péter a kábítószerek egy részének dekriminalizálását ígérte. Holott, aki kábítószerfüggővé válik, annak az élete csődbe jut, csak a kábítószer megszerzésével tud foglalkozni. A terjesztők ellen, akik abból élnek, hogy elveszik mások életét, jövőjét, a legkíméletlenebbül fel kell lépni – hangsúlyozta. Az új egység első akciója sikeres volt: Pécsett 45 ezer adag kábítószert foglaltak le 150 millió forint értékben – mondta el Rétvári Bence.