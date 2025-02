Bevált minta szerint szervezhetik a szerbiai tüntetéseket, Magyarországra is kiterjesztenék

A múlt héten lemondott tisztségéről az újvidéki polgármester és a szerb miniszterelnök, a tüntetések azonban továbbra sem szűntek meg. Hétvégén több ezer egyetemi hallgató érkezett Belgrádból Újvidékre, hogy tömeges tüntetést tartson a délvidéki városban. A tiltakozók előbb megemlékeztek az újvidéki vasútállomáson három hónappal ezelőtt történt tragédia áldozatairól, majd lezárták Újvidék mindhárom hídját.

Szerbia utcáin rengeteg a tüntető volt Fotó: AFP

A szakértő által említett Otpor! egyébként egy szerb ifjúsági mozgalom volt, amelyet a Milosevics-rezsim ellen fellépő fiatalok alapítottak az 1990-es években. Jelképük az ökölbe szorított, fekete kéz volt. A mozgalom egyik fő alakja Szrgya Popovics volt. Zsivity Tímea elmondta: a mostani szerbiai tüntetéseknek is van egy hasonló szimbóluma, amely véres, vörös kezeket ábrázol.

A Szrgya Popovics-féle jelképek a mostani szerbiai tüntetéseken is megjelentek (Fotó: AFP)

A szakértő más összefüggésekre is felhívta a figyelmet.

– A Milosevics elleni tüntetéseket egyetemisták és diákok szervezték. Hozzájuk csatlakoztak más társadalmi csoportok. Amikor az Otpor! tagjait megkérdezték, kik a vezetőjük, azt válaszolták, hogy ez egy vezető nélküli mozgalom, minden városban külön szerveződnek. Amikor megkérdezték, ki finanszírozza az Otport!-t, akkor azt válaszolták, hogy a szerb diaszpóra tagjai, hétköznapi emberek, akik szeretnék, hogy szabadságban éljenek Szerbia polgárai. Akkoriban számos nagyvárosban látszólag különálló tüntetések szerveződtek. Ma ugyanez történik – részletezte a szakértő.

További jelképek

Zsivity Tímea elmondta azt is, hogy az újvidéki hidak lezárása is ebből az időszakból származó élményekre épít. A hidak jelen esetben szimbolikus jelentőségűek. Az újvidéki hidakat az 1999-es NATO-légitámadás idején lebombázták. A tüntető tömeg ezt megelőzően is a hidakon gyűlt össze, így védve azokat. Az NKE kutatója kifejtette: amikor a Milosevics-rezsim recsegett-ropogott, akkor a szavazók és a rendvédelmi szervek képviselői átálltak a Szerbiai Demokratikus Ellenzék oldalára.

Jelen esetben ez nem látható.

– A rendvédelmi szervek nem álltak át. A felmérések adatai szerint az Alekszandar Vucsics nevével fémjelzett Szerb Haladó Párt támogatottsága továbbra is stabil, 48,7 százalékon áll, s a parlamentben abszolút többséggel rendelkezik. Az ellenzék és a tüntetők ezért nem szeretnének előre hozott választásokat Szerbiában. Kijelentették, hogy nem támogatják és bojkottálják annak kiírását – részletezte a szakértő.

Magyar Péterék lopnák a mintát?

A Magyar Nemzet felfedezte, hogy a Tisza Párt belső, úgynevezett programíró Discord-csoportjában a politikai formáció aktivistái arról beszélgettek, hogy a szerb mintát szem előtt tartva akarnak erőszakos demonstrációkat szervezni. A beszélgető felek egyike az Otpor! mozgalom tagja volt. A mozgalom egyik legismertebb arca, Szrgya Popovics 2017-ben – a partizános Gulyás Márton szervezésében – Budapesten is megosztotta a tudását a hazai baloldal ismert arcaival.

A Discord egy olyan internetes felület, ahol írásban és mikrofonon keresztül, szóban is tudnak egymással kommunikálni a felhasználók.

Magyar Péter pártja már hónapok óta használja a platformot, az úgynevezett programíró csoportja is itt működik. E csoport olyannyira lényeges a szervezetben, hogy a Tisza politikusai többször hivatkoztak rá, tele van a párt hivatalos moderátoraival, sőt Magyar Péter is szokott itt utasítást adni. Az elmúlt hetek szerbiai tüntetéseinek nemcsak déli szomszédunknál volt nagy hatása, a Tisza Párt csoportjaiban is élénk figyelemmel kísérik a történéseket. Január végén például Gutási Gábor, a Tisza Párt mórahalmi és Csongrád-Csanád vármegyei szervezője lelkendezve írta a Discordon:

Hogy mit lehet tüntetésekkel elérni, itt a bizonyíték

– majd belinkelte azt a Telex.hu-s cikket, amelyben arról írtak, hogy lemondott a szerb miniszterelnök. Gutási hozzátette: a tüntetőknek nem volt vezetőjük, nekik viszont itt van Magyar Péter, így „kitartással meg lehetne csinálni”. Kiemelte: „Én még emlékszem az Otpor!-ra is, akkor minden nap kinn voltunk transzparensekkel a legkisebb városokban is, és az is sikerrel zárult.” A korábbi Otpor!-tag, Gutási Gábor vajdasági magyarként hivatkozik magára, és rendszeresen kommentel, posztol a szerbiai magyarságot érintő témákban. A férfi a Csongrád-Csanád vármegyei tiszás Facebook-csoport moderátora. Gutási volt az egyik szervezője Magyar Péter és Radnai Márk Tisza párti alelnök mórahalmi látogatásának, ahol közös képeket is készítettek.

Borítókép: Tüntetés Újvidéken (Fotó: AFP)