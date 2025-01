Munkában a hálózat, egész Közép-Európát destabilizálná a Soros-birodalom

Szrgya Popovics – akit a The Guardian csak a globális forradalom titkos építőmesterének nevezett – 2015-ben adta ki könyvét Útmutató a forradalomhoz címmel, amelyben összefoglalta és más országok számára is ajánlotta a forradalomhoz szükséges, egy az egyben átültethető technikáit. Intelmeit korábban magyarországi tüntetéseken is alkalmazták. Például amikor a könyvben arról van szó, hogy „a márkáknak reklám kell, ami szimbólumokon alapul, ezért volt az ökölbe szorított kéz olyan fontos a szerb forradalomban”; akkor azonnal az SZFE-tüntetések logójára vagy a tanártüntetéseken ismertté vált bekarikázott felkiáltójelre gondolhatunk.

A kínai külügyminisztérium augusztusi közleményben szerepelt az is, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta a NED által finanszírozott Belgrádi Biztonságpolitikai Központ támogatja az országban a nyugatbarát tüntetéseket, és folyamatosan bírálja Szerbia külpolitikáját. A közlemény szerint a NED emellett régóta finanszíroz különböző civil szervezeteket annak érdekében, hogy feszültséget generáljon Szerbia és Koszovó között.

Tudhatott a szerb ügyről Márki-Zay?

A NED a guruló dollárok kapcsán lehet ismerős a hazai olvasóknak: a 2022-ben készült magyar nemzetbiztonsági dokumentum szerint a NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön. A közzétett adatokból akkor kiderült, hogy a Márki-Zay Péter által korábban beismert 1,8 milliárd forinton felül az ellenzékhez további mintegy 1,2 milliárd forint érkezett az Egyesült Államokból. Utóbbi összegből több mint egymilliárd forint a DK közeli Ezalényeg.hu kiadójánál, az Oraculum 2020. Kft.-nél kötött ki, közel 150 millió a Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoporthoz került, hárommillió forint pedig a Gemius Hungary Kft.-hez vándorolt.

A pénz útját Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid egyengette az általa vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül.

A magyar szolgálatok megvizsgálták az Action for Democracy kapcsolati hálóját, és feltárták, hogy Korányi szervezete kapcsolatba hozható a National Endowment for Democracyval. A világhálón fellelhető információk szerint egyébként a NED az utóbbi időszakban legalább egy tucat alkalommal küldött támogatást Magyarországra különböző projektekhez. Több alkalommal az itteni és a térségbeli dezinformáció elleni küzdelemre szánt pénzt az amerikai alapítvány, de juttatott forrást a civil társadalom erősítésére, az információszabadság elősegítésére és a kínai befolyás vizsgálatára is.

