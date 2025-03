Jard – „Súlyos számlát nyújtott be a kábítószeripar” – interjú Horváth László kormánybiztossal

Emberkísérlet folyik, ugyanis a droglaborokban olyan szintetikus dizájnerdrogokat állítanak elő, amelyről a „vegyészek” sem tudják, hogy milyen következményeket okozhat. A kormánybiztos részletesen felidézte a közelmúltban Fonó településen történt támadásokat és gyilkosságot. Az elkövető egy drogos fiatal férfi, aki a buszmegállóban rátámad két idős emberre, akiknek segítségükre siettek a helyiek, majd eszét vesztve, őrjöngve rohant tovább a támadó a közeli kisboltba, ahol az eladót brutális kegyetlenséggel meggyilkolta. Horváth László elmondta azt is, hogy a férfi egyszerre használt füvet és dizájnerdrogokat, amit a véréből kimutattak. Mint fogalmazott, ez az eset is jól mutatja, hogy mekkora bajban vagyunk és fel kell számolni a nagy terjesztőket, a kisebb dílerek ténykedését, de nincs kegyelem a fogyasztókkal és a „vegyészekkel” szemben sem. Ez a tragédia is mutatja, hogy családok, emberek, közösségek rokkannak bele abba, hogy a terjesztők munka nélkül jól éljenek. Az akciócsoportok keményen dolgoznak, ugyanis ezek a szerek sokkal olcsóbbak, mint a kokain vagy a heroin, így a szegény rétegek is nagyon könnyen hozzá tudnak jutni. Ezek a kemikáliák teljesen megbetegítik a társadalmat és a félelmet is elhozzák, pláne a nagyon fertőzött területekre.

Az interjúból az is kiderült, hogy a 2010-es években már felütötte a fejét a jelenség, de jött a nagyobb baj, amikor 2022–2023 táján szintet ugrottak droglaborok, csak a profit érdekelte őket, azaz olcsón, minél többet eladni mindenkinek az ellenőrizetlen szerekből.

Nincs pardon, a kábítószer-kereskedők pakoljanak, csomagoljanak, menjenek és vissza se nézzenek – fogalmazott Horváth László. A stratégia további részletei és az eddigi eredmények a Jardban.