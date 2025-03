Sose találja ki, milyen hosszú kolbászt sütöttek Abádszalókon

A legnépszerűbb pillanata idén is az volt a XVII. Tiszator böllérfesztiválnak, amikor elkészült a szinte rekordméretű kolbász. Nemcsak a hossza, de az íze is figyelemre méltó volt – írja a Szoljon. Bár az abádszalóki rekord méreteit ez a kolbász nem érte el, ez láthatóan nem zavarta a látogatókat. Ezt mutatta az is, hogy a szinte végtelen hosszúságú kolbász standja előtt csak úgy kígyózott a sor szombaton dél körül.

A kolbász grillezése Fotó: Szoljon/Kiss János

Nem hagyományos módon készült a kolbász

A kolbász nem a háztartásokban megszokott módszer szerint készült, ugyanis nem sütötték, hanem inkább grillezték– mondta el Barta István, a kolbászkészítő csapat irányítója. Majd hangsúlyozta:

A mérete miatt nagy odafigyelésre volt szükség, hogy megfelelően készüljön el.

Végig figyelték és forgatták a közel két és fél méter átmérőjű kolbászsütőt, hogy egyenletesen készüljön az étel – tette hozzá a csapatvezető, aki egyben a város önkormányzati képviselője is.

A kolbász mintegy 160 kilogramm húsból készült, és a tervezett 257 méternél egy kicsit hosszabb, közel 258 méter lett végül

– ismertette Barta István.

A hírportál képeket és videókat is készített a szinte rekordnak számító kolbászról.