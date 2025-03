Küszöbön lehet Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc összefogása

Azonban nem csak emiatt fájhat Magyar Péter feje, mivel viharos gyorsasággal, alig egy hónappal a kinevezése után már el is hagyta a pártot a Tisza-szigetek koordinátora. A zavaros politikai múltú Farkas Dezső belső viszonyokra és valószínűleg belső viszályokra hivatkozva lépett ki, a Tisza Párt szerint azonban érzékeny információkat hallgatott el. Eközben az óbaloldal is életjeleket mutat, a hétvégén az újpesti DK-s győzelem meghozta Gyurcsány Ferenc étvágyát is, aki egyértelműen jelezte, nem fogja olcsón adni a bőrét 2026-ban.

Ezekről a témákról esett szó a Patrióta Extra adásában, amelyben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője vette górcső alá az eseményeket.

A szakértő szerint a politikai erőtér változása és a belső feszültségek mind fontos tényezői lesznek az elkövetkező hónapok politikai stratégiáinak. Rávilágított arra, hogy a kormány és az ellenzék között egyre fokozódó harcok várhatóak, miközben a belső politikai viszonyok is komoly hatással vannak a pártok sikerére.

Mráz elmondta, hogy rivalizál egymással a Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt, azonban potenciálisan együttműködő partnerek lehetnek.

Szerinte Magyar Péter a 2026-os választásig tagadni fogja, hogy összefogna Gyurcsány Ferenccel.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)