Az elemző szerint nem lenne meglepő, ha a Tiszáról is kiderülne, hogy külföldről kap pénzt

Magyar Péter 2024 nyarán vette át a Tisza Párt vezetését, ám azóta sem hozta nyilvánosságra a párt alapszabályát. Mindez azért problémás, mert emiatt nem tudhatja a közvélemény, hogyan születnek a fontos döntések és ki viseli azokért a felelősséget. Lapunk emiatt nemrég betekintést kért és kapott a dokumentumba az Egri Törvényszéken. A szövegből világossá vált, hogy a politikai formáció jelenleg kis tagsággal működik (27 fő) és egyáltalán nem könnyű taggá válni. A fontosabb döntések meghozatalának joga és a kasszakulcs is Magyar Péternél vannak, miközben a Tisza finanszírozása kapcsán számos kérdés merül fel. Az alapszabály kijegyzetelt szövegét nyersebb formában is közzétettük, ami ide kattintva érhető el.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter fel akarja duzzasztani pártja tagságát (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A dokumentum elemzésére Kiszelly Zoltán és Deák Dániel politológusokat kértük meg.

Egyszemélyi irányítás

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója emlékeztetett, nem újdonság a párt alapszabályának lakat alatt tartása: Torgyán József hasonló módszerrel próbálkozott az 1990-es években, ezzel sakkban tartva párttársait. Kiszelly szerint ellentmondásos, hogy miközben a transzparenciát, jogállamiságot hirdeti Magyar és pártja, addig a politikai formáció irányítása nem átlátható, és egyetlen személy köré épül.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a párt alapdokumentumának kialakításán is látszik, hogy Magyar Péter kontrollmániás és politikai szereplése egy „one man show”. A politológus rávilágított, ennek a viselkedésnek számos más jele is van. Ilyennek nevezte, hogy a Fővárosi Közgyűlés ülésein Magyar Péter rendszeresen a képviselői mögött helyet foglalva – vagy épp a Tisza budapesti irodájából telefonálva – közvetlenül irányítja őket. A helyzet szürrealitását Deák úgy világította meg, hogy képzeljük el, ha mindezt Orbán Viktor csinálná.

– Miközben Magyar Péter és az ellenzéki nyilvánosság diktatórikus működéssel vádolja a Fideszt, addig éppen ők azok, akik ezt az elvet követik

– szögezte le az elemző. Hozzátette: Magyar Péter agresszív vezetői stílusa miatt távozott nemrég a párttól Farkas Dezső, a Tisza egyik fontos szervezője is, és mások is, akiknek a neve eddig nem került nyilvánosságra.

Veszélyes tagság

Deák Dániel szerint az irányításmánia miatt Magyar Péter nem szeretne sok embert látni a pártban, hiszen minél többeket vonnak be, annál több a konfliktushelyzet, ami könnyen az irányítás elvesztéséhez vezethet.

Kiszelly Zoltán kiemelte: ő is rendkívül fontos kérdésnek látja a tagfelvételt.

Korábban Magyar Péter arról posztolt, szélesre tárják a kapukat az emberek előtt, ám a politológus szerint egyáltalán nem látni, hol tart ez a folyamat.

Kiszelly kiemelte, ha nem indul meg a tömeges tagfelvétel, az könnyen elégedetlenségbe csaphat át, hiszen sokan azért álltak be a párt mögé, mert jelöltek akarnak lenni, politikai cselekvésre vágytak, vagy csak részt akartak venni egy sikerrel kecsegtető történetben. Ám, ha a párt aktivistái nem csatlakozhatnak, az könnyen olyan kiábránduláshoz vezethet, amely miatt sokan kereshetnek vagy alapíthatnak más politikai formációt – mondta Kiszelly. Azt már mi tesszük hozzá, hogy a pártból távozó Farkas Dezső például pont azt ígérte: új közösség szervezésébe kezd.

Zavaros pénzügyek

Mint említettük, a kasszakulcs Magyar Péter kezében van, egyedül ő rendelkezik a párt bankszámlája felett. Deák Dániel szerint ez arra utal: a politikus nem szeretné mások orrára kötni, pontosan honnan is érkeznek a százmilliók. Márpedig kezdetektől fogva ehhez hasonló összegek landolnak a pártnál, hiszen már 2024 tavaszán költséges tömegrendezvényeket tartottak Magyarék.

– Nem nehéz párhuzamot látni Márki-Zay Péter 2022-es kampányával, ahol szintén milliárdok jelentek meg, majd a választás után maga a miniszterelnök-jelölt ismerte be, hogy külföldről kaptak jelentős összegeket. Nem lenne meglepő, ha ez a Tisza esetében is kiderülne – mondta az elemző. Hozzátette: a külföldi adományok célba juttatására számos módszer létezik a baloldalon. – Magánszemélyeknek adnak pénzt, amit ezt követően készpénzes vagy átutalásos formában belföldi adományként tüntetnek fel. Ilyen és ehhez hasonló próbálkozásokat már korábban is láttunk Karácsony Gergelynél és Márki-Zay Péternél is, a főpolgármester „adományládikái” is emlékezetesek lehetnek – emlékeztetett Deák Dániel.

Kiszelly Zoltán a Tisza alapszabálya kapcsán kiemelte:

nagy jelentősége van annak, hogy Magyar Péter öt évre választatta meg magát pártelnöknek, hiszen így el tud indulni a 2029-es EP-választáson és ismét esélye lesz elnyerni „a világ legjobban fizető kamuállását”, valamint a mandátummal a mentelmi jogot.

A politológus arra is felhívta a figyelmet, hogy az alapszabály nem, vagy alig foglalkozik olyan, a párt közvetlen közelében megjelenő struktúrákkal, mint a Kontroll.hu hírportál, amelyet Magyar Péter öccse, Magyar Márton vezet.

Az biztos, hogy akárcsak 2022-ben, a jövő évi országgyűlési választásokon is megpróbálkozhat a globális liberális elit Magyar Péterék pénzbeli és természetbeni megsegítésével. Ismerve az eddigi munkásságukat, csupán a módszer az, ami kérdéses lehet.