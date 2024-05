Íme a bizonyítékok: már Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát is külföldről pénzelték

A kulcsfigura: Tordai Csaba

A szerkesztőségünk által átvizsgált dokumentumok szerint a kulcsfigura itt is Tordai Csaba volt, aki Karácsony Gergely jó barátja és jelenleg jogi főtanácsadója a Városházán.

Tordai régi baloldali káder, hiszen a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gordon kormányzása idején.

A már említett autókölcsönző cég, név szerint a Bakony Rental Kft. ügyvezető-tulajdonosa nem más, mint Tordai élettársa, Mravik Zsolt, aki szintén felbukkant az elmúlt években Karácsony Gergely környezetében.

Mravik 2014 óta szinte folyamatosan vezetői pozíciót tölt be Karácsony mellett, az utóbbi időben a fővárosban, előtte pedig Zuglóban, amikor Karácsony a kerület polgármestere volt.

Mravik volt már a Zuglói Médiaszolgáltató Kft. ügyvezetője, dolgozott a zuglói polgármesteri hivatalban, majd a Fővárosi Vízművek kommunikációs vezetője lett.

Árulkodó cégadatok

A cégbírósági adatok szerint Mravik 2018. március 5-én alapította a vállalkozást Bakony Waste Energy Kft. néven, a cég akkor még üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelemmel foglalkozott. A vállalkozást 2019 februárjában átnevezték, ekkor kapta meg a Bakony Rental Kft. nevet.

A cégnek a mai napig egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője Mravik Zsolt, jogi képviselője Torda Csaba, a székhelye pedig kettejük közös lakcímére van bejegyezve.

Az életvitelszerűen együtt lévő Tordai–Mravik páros a földhivatali nyilvántartás szerint ötven-ötven százalékban tulajdonosa a Budapest XIII. kerületi, Váci út 34. szám alatt található 122 négyzetméteres lakásnak.

Kinyílt a pénzcsap

A Bakony Rental történetében fontos változás állt be nem sokkal az átnevezés után, 2019 augusztusában, amikor is új tevékenységi körökkel, nevezetesen közvélemény-kutatással, valamint társadalomtudományi humán kutatással, fejlesztéssel bővítették a „portfóliót.”

A cégadatbázisból az is kiderül, hogy a legutóbbi önkormányzati választás évében Mravik vállalkozása brutális, 238-szoros árbevétel-növekedést produkált: a korábbi 500 ezer forintról 119,2 millióra nőtt az összeg.

Érdekes az is, hogy a következő években nettó árbevétele egyszer sem emelkedett húszmillió forint fölé, azaz a 2019-es kampányév mutat egyedül kiugró eredményt. Az adatokból látható, hogy ezt a nem hétköznapi árbevételt lényegében egyetlen, 112,5 millió forint értékű, külföldre végzett tanácsadói szolgáltatásból szerezte meg a Bakony Rental Kft. Nyilvánvalóan ehhez a szerződéshez kellett új tevékenységi körnek felvenni két hónappal az önkormányzati választások előtt a már említett „társadalomtudományi humán kutatást, fejlesztést”.

A Bakony Rental Kft. külföldi tanácsadói megbízásából származó 112 millió forintból Mravik Zsolt még az októberi önkormányzati választások előtt osztalék előleg címén kivett 84 milliót, amiből információnk szerint 75 millió forint egy a Városházán jelenleg is tanácsadóként dolgozó munkatárs segítségével Perjés Gáborhoz került készpénzben, 2019. szeptember 17-én.

Karácsony pénzhordó embere, aki a 99 Mozgalom 2021–22-es adománygyűjtési botránya kapcsán vált ismertté a nyilvánosságban, a Mravikéktól kapott készpénzt aztán több részletben befizette a főpolgármester-jelölti kampányt támogató Mibu egyesület bankszámlájára.

Ismert séma

Mielőtt a további részleteket ismertetnénk, fontos felidézni, hogy nemcsak Karácsony 2019-es főpolgármesteri kampányát, hanem a 2021-es előválasztási korteskedését is kétes körülmények között finanszírozták. Ráadásul, a jelek szerint ugyanazzal a technikával. Emlékezetes: a Karácsony miniszterelnökké válását elősegíteni hivatott 99 Mozgalom ügye abban a nemzetbiztonsági jelentésben látott napvilágot, amely a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról szólt.

A mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között több részletben, készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban.

Karácsonyék állítása szerint az összeg kis összegű adományokból, adománygyűjtő ládákban gyűlt össze, a mozgalom számlavezetője, az OTP azonban feljelentést tett. Nyomozás indult, amelynek során házkutatást tartottak Tordai Csaba ügyvédi irodájában és Perjés Gábornál, akit azóta gyanúsítottként is kihallgattak. Az is kiderült, hogy a 99 Mozgalom összesen 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a Bajnai-féle DatAdat cégcsoporttól, ami azért figyelemre méltó, mert ez a vállalkozói kör intézte lényegében a baloldal kampányát a legutóbbi országgyűlési választáson.

Ez még nem minden

Visszatérve a 2019-es eseményekre, tehát a főszereplő ebben az esetben is az a Perjés Gábor volt, akit a 99 Mozgalom gyanús adománygyűjtési manőverében már megismertünk. Perjés a Tordai Csaba élettársától közvetítő útján szeptember 17-én kapott külföldi eredetű pénzösszegből időről időre elosztva többmilliós összegeket fizetett be a Mibu bankszámlájára. A részletek ez ügyben is árulkodóak.

Készpénzes befizetések

A rendelkezésünkre álló dokumentumok és bankszámlakivonatok szerint például szeptember 25-én 7 millió forint, október 2-án, 8-án és 11-én egyaránt 8-8 millió forint készpénzes befizetés érkezett az egyesület OTP Bankban vezetett számlájára, míg október 9-én 3 milliót fizettek be.

A bankszámlaadatok azt is bizonyítják, hogy Perjés kínosan ügyelt arra, hogy az egyes befizetések összege ne haladja meg a 10 millió forintot, mert ellenkező esetben a pénzmosás elleni törvény alapján nyilatkoznia kellett volna a pénzek eredetéről.

Az „adománygyűjtő ládák” titka

Ezzel párhuzamosan megvizsgáltuk a szintén birtokunkba került jegyzőkönyveket, amelyek az egyesület úgynevezett adománygyűjtő ládikáinak felnyitásáról szólnak.

A Mibu éves beszámolója szerint az egyesületnek 58 millió forint bevétele keletezett, az összeg egésze adományokból származott és a 99 Mozgalomhoz hasonlóan adománygyűjtő ládákba helyezték el a pénzeket a „lelkes adakozók”.

Az állítólagos ládákat a kampány utolsó heteiben a Párbeszéd Várfok utcai irodájában Perjés nyitotta ki tanúk jelenlétében.

Minderről jegyzőkönyvek készültek egy minta alapján, amit Tordai Csaba írt. Ezek után Perjés minden alkalommal a lehető leghamarabb készpénzben befizette az egyesület számlájára az „adománygyűjtő dobozokban talált” összegeket.

Az első szeptember 17-i dokumentum szerint 5 596 700 forintot találtak a ládában, ezzel a házipénztár egyenlege 15,1 millió forint lett, amiből 15 milliót két részletben befizettek az egyesület számlájára. Az október 8-i jegyzőkönyv 10,8 millió forintot tartalmazott, október 11-én pedig valamivel több mint 8 millió forint „adományt” regisztráltak.

A fent már említett bankszámla-befizetések tehát dátum- és összegszerűen is csaknem megegyeznek az egyesület „adománygyűjtő ládáinak” felbontásáról készített jegyzőkönyvek időpontjával és az ott „talált” pénzösszegekkel.

Érdemes megjegyezni, hogy a jegyzőkönyvek adattartalma hiányos, hiszen az adomány címleteit, illetve a darabszámokat nem tüntették fel, holott ezek kötelező elemei az ilyen dokumentumoknak.

Belső levelek

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott információcsomag része az a levelezés is, amely Karácsony Gergelyék belső körében zajlott a 2021-es előválasztási kampányban a 99 Mozgalom ügyeiről. A birtokunkban lévő első, 2021 augusztus 26-i emailben

Perjés Gábor azt nehezményezte, hogy addig semmilyen befizetés nem történt a 99 Mozgalom bankszámlájára, és a pénzintézet felszólította, hogy a közben keletkezett banki költségek miatt fennálló tartozást azonnal egyenlítse ki.

Perjés a Karácsonynak és stábjának címzett körlevélben úgy fogalmazott: „Amikor felkérést kaptam a Kilencvenkilenc Egyesület megtisztelő vezetésére, azt hittem ez olyan olajozottan fog menni, mint a Mibu esetében.” A további levélváltásokban aztán a kampánystáb megnyugtatta, hogy mindent elrendeznek, majd – amint azt a korábbiakban már vázoltuk – meg is érkeztek a pénzek, és Perjés több részletben készpénzben befizetett 506 millió forintnyi összeget a 99 Mozgalom számlájára. De ez a levelezés is azt bizonyítja, hogy a 2019-es és a 2021–22-es kampányfinanszírozás ugyanazzal a technikával működött.

Összegezve tehát, az eddig feldolgozott információkból az következik, hogy a Tordai Csaba élettársának cégén keresztül külföldről beérkezett 112 millió forint jelentős részét, a 99 Mozgalom „adománygyűjtési” technikájához kísértetiesen hasonló módszerrel, előbb Perjés Gáborhoz juttatták el, majd ő több alkalommal készpénzben befizette a Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányát támogató egyesület bankszámlájára. A pénzek lepapírozását a szintén ismert módon, Tordai Csaba segítségével végezték, az adománygyűjtő ládákról kiállított jegyzőkönyvekkel.

(Folytatjuk.)