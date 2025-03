Jól szervezett bűnbandát számolt fel a NAV, egy volt politikus is gyanúsított

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága eredményesen zárta le a nyomozást 27 terhelttel szemben költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt. A pénzügyi nyomozók a bűnszervezet kiterjedt számlagyárával és a társaságok mögött álló személyekkel szemben vették fel sikerrel a küzdelmet – írta minapi közleményében a NAV.

Lapunk információi szerint ez az az ügy, aminek Gyömrő egykori ellenzéki polgármestere, Gyenes Levente is érintettje. Róla érdemes megemlíteni, hogy azután vált országosan ismert politikussá, hogy évekkel ezelőtt pikáns képek jelentek meg róla, ahogy egy meztelen nőről fehér port szív fel.

Készpénz, karórák és aranytömbök

Ahogy arról már beszámoltunk, a volt ellenzéki polgármestert még 2022 szeptemberében vették őrizetbe, majd társaival együtt le is tartóztatta a bíróság. Gyenes sokáig volt börtönben, idővel pedig szabadlábon védekezhetett.

A NAV az elfogásokkor több helyszínre is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak. A látványos akcióról a NAV akkor Alvilági alvállalkozók címmel még videót is közölt. Bár az adóhatóság nevet nem írt, ugyanakkor egyértelműen beazonosítható, hogy a Gyenesék ügyében történt rajtaütés látható a felvételen.

Jól szervezett bűnözői kör

A pár nappal ezelőtti közleményében az adóhatóság kiemelte, hogy a jól szervezett bűnözői kör a saját cégeinek őrzését látszólag alvállalkozókon keresztül intézte, így a tetemes őrzési költség fizetendő áfáját jogosulatlanul csökkentette. A számlázási láncba beiktatott – szintén az elkövetők érdekeltségébe tartozó – alvállalkozók valós tevékenységet nem végeztek, csupán papíron alkalmazták és közvetítették a biztonsági őröket.

A nyomozók szerint emellett a bűnbanda egy komplett számlagyárat is működtetett különböző, fiktív gazdasági események lepapírozására. Ezek az ügyletek a valóságban sosem jöttek létre, a munkák elvégzéséhez szükséges szakemberekkel és speciális eszközökkel a számlakiállító társaságok nem rendelkeztek, a számlák célja kizárólag az adólevonás volt. Az elkövetők ezekkel a módszerekkel több mint másfél milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

Húsz évet is kaphatnak az elkövetők

Az adóhatóság emlékeztetett: a bűnszervezet felszámolására két és fél éve szervezett akcióban a NAV Nyugat-dunántúli nyomozói Budapesten és további négy megyében, összesen 34 helyszínen tartottak összehangoltan kutatásokat. Nagy értékű autókat, karórákat, több mint százmillió forint készpénzt foglaltak le, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak nagyságrendileg másfél milliárd forint értékben. A bűncselekménnyel okozott kár teljes egészében megtérült.

A bűnszervezet egyik irányítóját a MERKUR bevetési egység fogta el. A nyomozók 35 vaskos dossziéba rendezve küldték meg a 27 330 oldalból álló nyomozati iratot az ügyészségnek vádemelésre. A bíróság a hatályos Büntető Törvénykönyv alapján, a terheltekkel szemben akár húsz év börtönbüntetést is kiszabhat – írta a NAV.