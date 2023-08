Belebukott büntetőügyébe a „fehér poros” polgármester?

„Különleges lesz a következő év – 2024! Számomra is, hiszen 20 év polgármesteri munka után jövőre adom át városunk vezetését és körzetem képviseletét megválasztott utódomnak” – ezzel a nyitással kezdte néhány napja egyik bejegyzését Gyenes Levente a saját Facebook-oldalán, aki egyértelművé tette, nem kíván indulni a jövőre esedékes polgármesterválasztáson.

A településvezető a visszavonulás okát nem nevezte meg, az ugyanakkor tény, hogy a gyömrői polgármestert súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják.

Gyenes és több társa ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz, az eljárásnak pedig jelenleg huszonhárom gyanúsítottja van (köztük több stróman).

Aranytömbök és rengeteg készpénz

Az ellenzéki polgármestert még tavaly szeptemberben vették őrizetbe, majd öt társával együtt le is tartóztatta a bíróság. A NAV az elfogásokkor több helyszínre is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak. A látványos akcióról a NAV Alvilági alvállalkozók címmel még videót is közölt.

Bár az adóhatóság nevet nem írt, ugyanakkor egyértelműen beazonosítható, hogy a Gyenesék ügyében történt rajtaütés látható a felvételen.

A politikust fél éve kiengedték a letartóztatásból, azóta pedig újra magához ragadta az irányítást, volt, hogy nyomkövetővel a lábán jelent meg a gyömrői városházán. Úgy tudjuk, Gyenest továbbra is költségvetési csalással gyanúsítják, ám a polgármester ártatlannak vallja magát és állítja, semmilyen bűncselekményt nem követett el.

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a városvezetőt az adócsalási ügye mellett még két másik büntetőeljárás is „karcolgatja”.

Egyrészt egy magánszemély feljelentése után a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a polgármestersége idején állami finanszírozással telepített, ám a mai napig nem jól működő napelemparkok ügyében. A másik ügyben ugyancsak hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést egy előnytelennek tűnő ingatlanszerződés miatt, a Monori Rendőrkapitányság pedig ezzel összefüggésben eljárást indított.

Azt azonban hangsúlyozzuk, gyanúsítottat egyik nyomozásban sem hallgattak ki.

Pikáns képek és fehér por

Gyenes Leventéről érdemes megemlíteni, hogy

azután vált országosan ismert politikussá, hogy pikáns képek jelentek meg róla, ahogy egy meztelen nőről fehér port szív fel.

A gyömrői polgármestert évekkel ezelőtt a Szegedi Ítélőtábla mondta ki bűnösnek folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt, amiért kilenc hónap, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, helybenhagyva az elsőfokú ítéletet.

A hatályos jogszabályok szerint a képviselő-testületnek méltatlansági eljárást kellett volna indítania polgármestere ellen, ezt nem várta meg Gyenes, és benyújtotta lemondását, de 2019-ben végül újraválasztották.