Lábbilinccsel a bokáján tért vissza a közéletbe Gyömrő adócsalással gyanúsított polgármestere

Igazi politikai abszurd, ami ma Gyömrőn történt, ugyanis a költségvetési csalással gyanúsított, házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyelet alatt álló polgármester nyomkövetővel a lábán vezette a hétfői testületi ülést. Az egyik képviselő fel is vetette, hogy a büntetőeljárás alatt álló Gyenes közéleti ténykedése rossz színben tünteti fel a várost, ezért le kellene mondania, ám a településvezető kijelentette: ő erre nem hajlandó. Nemrég egyébként a Blikk is beszámolt arról, hogy a településvezető visszatért és teljes döntési és aláírási jogkörrel rendelkezik, sőt még fizetés is jár neki.

Gyenes sokáig a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézet vendégszeretetét élvezte, csak pár hete, a nyomozási bíró döntése alapján hagyhatta el az intézményt.

Az ellenzéki polgármestert még tavaly szeptemberben vették őrizetbe, majd öt társával együtt le is tartóztatta a bíróság. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz, az eljárásnak pedig már több mint húsz gyanúsítottja van.

Úgy tudjuk, az érintettek között vannak a bűnszervezet strómanjai is. A NAV több helyszínre – köztük a polgármester luxusvillájához – is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak.

A látványos akcióról a NAV Alvilági alvállalkozók címmel még videót is közölt. Bár az adóhatóság nevet nem írt, ugyanakkor egyértelműen beazonosítható, hogy a Gyenesék ügyében történt rajtaütés látható a felvételen.

Napelemparkok és fehér por

Gyenest mindezek mellett egy másik büntetőeljárás is „utolérheti”, hiszen egy magánszemély feljelentése után a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a polgármestersége idején állami finanszírozással telepített, ám a mai napig nem jól működő napelemparkok ügyében.