Hűtlen kezelés miatt is elővehetik a botrányairól elhíresült gyömrői polgármestert?

Újabb botrányos ügy miatt folyik hatósági vizsgálat a Gyenes Levente által irányított gyömrői önkormányzatot érintően – tudta meg a Magyar Nemzet.

Egy magánszemély ugyanis azért tett feljelentést, mert birtokába került egy olyan bérleti szerződés, amit Gyömrő Város Önkormányzata kötött egy céggel egy ingatlanterület bérbeadására. A feljelentésben az áll, hogy a pár nap múlva kezdődő helyi fesztivál megrendezése céljából bérelték ki a területet öt napra, ugyanakkor ez áron alul történt, ezért a szerződés rendkívül előnytelen a város számára.

Az ügy nem mellékes előzménye, hogy a most bérbe adott, egyébként egy sportpályához tartozó területnél még tavaly év végén kialakítottak egy parkolót, több mint harmincnyolcmillió forintért – áll a lapunk által megismert feljelentésben, amiben az is szerepel, hogy ezt az üzletet nem sokkal elfogása előtt még Gyenes Levente ütötte nyélbe arra hivatkozva, hogy a különböző rendezvényeknek, például a fentebb említett fesztiválnak szüksége van ekkora parkolóra, a költség pedig meg fog térülni. Csakhogy

a feljelentő szerint a parkolóra elköltött közpénz csak évtizedek múlva térülne meg úgy, hogy a piaci ár töredékéért adja bérbe az önkormányzat a területet.

Az ügyben érdeklődtünk a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is, tőlük azt a választ kaptuk, hogy

a feljelentéssel összefüggésben a Monori Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt folyik nyomozás, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Az önkormányzatot egyébként egy másik hűtlen kezeléses ügy is érintheti, mivel a rendőrség nyomoz a Gyenes Levente polgármestersége idején állami finanszírozással telepített, ám a mai napig nem jól működő napelemparkok ügyében. Ennek az ügynek jelenleg még nincs gyanúsítottja.

Fehér por, aranytömbök és adócsalás

A korábban „fehér poros”, pikáns képeivel ismertté vált ellenzéki polgármestert költségvetési csalással ugyanakkor már csaknem egy évvel ezelőtt meggyanúsították.

Gyenes Leventét az adócsalási ügyben tavaly szeptemberben vették őrizetbe, majd öt társával együtt le is tartóztatta őt a bíróság.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elfogásokkor több helyszínre is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak. A látványos akcióról a NAV Alvilági alvállalkozók címmel még videót is közölt. Bár az adóhatóság nevet nem írt, ugyanakkor egyértelműen beazonosítható, hogy a Gyenesék ügyében történt rajtaütés látható a felvételen.

A politikust pár hónapja kiengedték a letartóztatásból, azóta pedig újra magához ragadta az irányítást, és nemegyszer nyomkövetővel a lábán jelent meg a gyömrői városházán.

Borítókép forrása: Gyenes Levente hivatalos közösségi oldala