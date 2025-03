Rapid Extra – Orbán Viktor nézőpontja : A háború elesett, Európa pedig mindent elrontott + videó

Brüsszelben adta szokásos pénteki rádióinterjúját a miniszterelnök. Elsőként az árrésstop hatásairól kérdezte Orbán Viktort a műsorvezető, majd áttért a gyermekvédelmi és a gyülekezési törvény módosítására is. Az adásból a várható brüsszeli támadásokról is szó volt, valamint az uniós csúcsról is részletes információkat kaptunk a kormányfőtől, aki kijelentette, hogy az orosz-ukrán háború elesett, Ukrajna uniós csatlakozása madártávlatból is jól látszik, hogy mekkora kockázati tényező lenne. Orbán Viktor miniszterelnök interjújáról Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente a Nézőpont Intézet vezető-helyettese, politikai elemzési igazgató gondolkodott közösen.

Néző László főszerkesztő az interjú végéről kezdte az elemzést, azaz a brüsszeli csúcsot emelte ki. Feltette a kérdést, hogy

tíz évvel ezelőtt a magyar kormány mondta ki vaskos véleményét a migrációról, amit ma már sokan támogatnak Európában, de valóban egyedül vagyunk azzal ismét, hogy Ukrajna uniós csatlakozást nem támogatjuk?

Boros Bánk Levente szerint nem véletlen a párhuzam, ugyanis a tagállamok vagy ráébredtek a migrációs problémákra, vagy változtatni akarnak ezzel kapcsolatos korábbi álláspontjukon. Kiemelte azt is, hogy Ukrajna helyzetével kapcsolatban kaotikus állapot uralkodott Brüsszelben. Ismét aláírt egy deklarációt 26 tagállam, Magyarország vétózott. Boros Bánk Levente megjegyezte, hogy

szépen mindenki megveregette egymás vállát, de ezek csak papírok, amikor majd fizetni kellene, akkor jön a probléma, ugyanis nem lesz miből.

Kiemelte azt is, vajon ki lesz, aki saját maga akarja ezt támogatni, kinek lesz a zsebében euró vagy éppen ki szorul majd arra, hogy hitelt vesz fel a saját kontójára, és akkor gondolkodnak majd el arról, hogy nemes gesztus aláírni dokumentumokat, de hogyan tovább?

A főszerkesztő nem hagyta ki azt sem, hogy hazánk az egyetlen, aki megkérdezi az embereket Ukrajna uniós csatlakozásáról. A Nézőpont Intézet eddigi tapasztalatairól kérdezte Boros Bánk Leventét, aki elmondta, hogy a kutatásaik és a felméréseik szerint nem csak a magyarok, hanem külföldi állampolgárok sem támogatják tömegen az EU álláspontját a kockázati tényezők miatt. Hozzátette, a háború vége a potenciális békén túl másról is szól, egy országot kell újjáépíteni és támogatni, hogy béreket és nyugdíjakat is tudjon adni. Komplex a kérdés, hozzátette, csak akkor tud konkrét döntést hozni egy tagállam, ha megkérdezi az embereket, de Brüsszel ezt nem teszi meg, hanem önkényesen dönt. Néző felvetette a Nézőpont Intézet új elemzését is, miszerint

Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus hazánkban, véleménye szerint ez azért is lehet így, mert a Tisza-vezér és társai sunnyognak mindenről, nincsenek válaszaik.

Boros Bánk hozzátette, aki fellép a politika színpadára, annak nem lózungokat kell mondania, hanem konkrétumokat. A műsorvezető és vendége rátért a pride kérdésére is, amiről a kormányfő határozott véleményt mondott.

A miniszterelnök szerint a szabadság és gyerekvédelem megfér egymás mellett, de az első a gyerek. Hozzátette, a hatóságok döntése lesz, hogy a „szabadosság a fontosabb”, vagy gyermekeink fejlődése. Kiemelte, hogy

a pride-ot soha nem nézte nyugodt szemmel és tisztában volt azzal, hogy óriási nyomás nehezedett a kormányra is külföldről, de az idők változtak.

Kiemelte azt is, hogy a gazdasági rendszert próbálta mindig úgy alakítani, hogy a családokat segítsék.

