Jard – Holttest nélkül is elég a bizonyíték az ítélethez + videó

Nagyon keményen megmérték B.Lászlót, aki az egykori valóságshow-szereplő, VV Fanni meggyilkolásának vádlottja, terheltje, majd elítéltje lett. A nyomozáshoz az FBI is csatlakozott.

A hölgy holtteste még most sem került elő, de a leleplező felvételek, a GPS-koordináták és más bizonyítékok alapján született meg a törvényszéki döntés, hogy hosszú börtönévek várnak az elkövetőre.

Az eljárás fontos, eddig talán nem is tudott részleteiről Lichy Józseffel, Novozánszki Fanni családjának jogi képviselőjével Kisléghi-Nagy Rudolf műsorvezetőnk beszélgetett. Megrázó beszélgetésre számíthatnak ismét.

Gyilkosság ötmillió forintért, amit az elkövető meg sem talált Fanni lakásában, holott a pénz a ruhák között volt egy borítékban. Mivel jogerős ítélet született, ez ma már nem kérdés, hanem részlet a nyomozati anyagból és az ítélet részleteiből. Adásunkból nem derült ki, hogy a B. László néven említett férfi valójában Brodmann László névre hallgat, aki a Borsnak adott interjút, ahol nem titkolta el kilétét és továbbra is tagadott.

De jöjjenek a tények. Eredetileg eltűntként keresték a fiatal lányt, majd az a videófelvétel, amely a mélygarázsból előkerült, mindent megváltoztatott – fogalmazott az ügyvéd. A felvételen jól látszott, hogy egy eszméletlen, vagy éppen halott nő testét rakja be bérelt autójába László. Az azóta elítélt férfi arra hivatkozott, hogy Fanni drogoktól lett rosszul, majd a nő barátnőjére akarta rátolni az ügyet, aki szerinte egy BMW-s csapatot küldött susogós tréningruhában , hogy elvigyék a lányt. Ez a teória megdőlt.

Kiderült, hogy sem ilyen autót nem láttak, sem kvázi megmentő emberek nem jártak a lakóparkban és környékén. Lichy József ügyvéd a tényekre alapozva elmondta azt is, hogy az elkövetőnek anyagi gondjai voltak, és megtudta, hogy Fanni jelentős mennyiségű készpénzt tart otthon, majd álnéven bejelentkezett hozzá. Fanni beengedte a lakásába, bár korábban elzárkózott a Lászlóval való találkozástól.

Az iratok szerint a férfi rátámadt a hölgyre, és amikor látta, hogy nagy a baj, összepakolta bőröndjét, hogy azt a látszatot keltse, hogy Fanni elutazott. A jogi képviselő kiemelte azt is, hogy a férfi a bérelt autóba először a csomagot vitte le, mert feltehetően tudta, Fanni nem mozdul és nem fog segítséget kérni. Ezután tette be bérelt járművébe a fiatal lány testét. Az autó GPS-e alapján keresték szakértők, búvárok, nyomozók, vízügyi szakemberek és a felkért FBI munkatársai is Fanni földi maradványait.

Ezekről az erős részletekről adásunkból tájékozódhatnak.