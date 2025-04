SORS/Fordító – Szentek Magyarországon + videó

Miként lesz valaki szent vagy éppen boldog? Isteni áldás és Krisztus segítsége is hozzájárul ezekhez, valamint a csodák – derült ki podcastműsorunkból. A megőrzött, fennmaradt források segítik a katolikus egyházat ezek megítélésében. Hazánk sem szűkölködik ebben a témában, ugyanis sokakat avattak boldoggá és szentté Szent István királyunk után is, ami nem mítoszokra alapult. A Sors/Fordító mai adásában Limbacher Gábor néprajzkutató és Vésey Kovács László, a Pestisrácok.hu újságírója nagyhét szerdáján ezt a témát vette górcső alá.

Szentek, akiknek testeit vagy testrészeit a mai napig láthatjuk. Adásunkban több ilyen eset is szóba került, például a Szent Jobb is, ugyanis Szent István ezzel a kezével osztott adományokat, amely a mai napig megmaradt szinte eredeti valójában, és látható, nem egy szándékosan mumifikált testrészről van szó.

Szó esett a zarándokhellyé vált Máriapócsról is, ahol a Könnyező Madonna a törökök ellen induló sereget segítette. De ne rohanjunk ennyire előre, térjünk vissza Szent István királyhoz és Szent Lászlóhoz. István király a németek ellen indult hadakozni, amikor Lajtakáta településen megállt a Szent Anna-kolostornál és áldást kért. Az akkori feljegyzések szerint az építmény fénnyel telt meg, ami hihetetlennek tűnt, a sereg pedig megkapta az áldást. A sikeres hadjárat után királyunk visszatért a településre, hogy köszönetet mondjon, és magával vitte sebesült katonáit is, akik csodával határos módon felgyógyultak a kolostor környékén. Műsorunkban arról is bővebb tájékoztatás kaphatnak, miért történhetett, hogy Szent László király holttestével az általa alapított Nagyváradra indultak a földi maradványait szállító szekeret húzó állatok, és nem oda, ahol eredetileg el akarták temetni. Húsvét előtt jobb adást nem is adhatunk önöknek. Minden, amiről tudtak és ami kimaradt eddigi olvasmányaikból, a SORS/Fordítóból kiderül.

