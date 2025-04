Rapid délutáni friss – Utóhatás a balliberálisoknál, közben a szörnyek még köztünk járnak + videó

Ma délután sem fognak csalódni, ugyanis megmondóembereink elemezték a még most is tartó pride-párti tüntetést, valamint Kollár Kinga mondatainak utóhatását. Egy másik demonstrációról is szó esett, amelyet Lakatos Márk stylist ellen hívtak össze. A Rapid délutáni adásában Dezse Balázs, a Pestisrácok.hu főszerkesztő-helyettese és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója kemény mondatokkal érkezett ismét.

Az őrület határát súrolja lassan Bedő Dávid momentumos politikus, akinek fogai kerítését az bírta elhagyni, hogy a pride mellett kiálló embereket, tüntetőket a rendőrök provokálják. Azok a rendőrök, akik védik a demonstrálókat, és már korábban is felkértek mindenkit a hatóságok, hogy ha dühösek is a demonstrálók miatt, őrizzék meg hidegvérüket. Megjegyzésként: 2006-ban, a véres rendőrterror idején ez nem így volt, de nyilván ők akkor még nem éltek, vagy letagadják, hogy tudnának erről, mert ez a taktikájuk.

Dezse Balázs arra is emlékeztetett, hogy a rendőrség az összes Budapest Pride felvonulást biztosította, ám a mostani demonstrálóknak a provokáció és a feszültség generálása a lényeg. Hozzátette, a rendőrség most nem tesz mást, mint hogy mindenkire vigyáz. Példaként hozta fel, ha egy belvárosi szórakozóhelyen valakinek ellopják a telefonját, kit fog felhívni ? Természetesen a rendőrséget, akik azonnal a helyszínre sietnek. Máté Patrik képmutatásnak nevezte a momentumosok rendőrök elleni uszítását.

Haladjunk is tovább, ugyanis a Nézőpont Intézet friss felmérése szerint a tiszás Kollár Kinga politizálását a megkérdezettek kétharmada elutasítja. A brüsszeliták álláspontját is részletesen kifejtették kollégáink, majd áttértek egy másik demonstrációra, amelyet Ábrahám Róbert közszereplő hirdetett meg mára Lakatos Márk stylist ügyében.

Borítókép: A Rapid délutáni adásában Dezse Balázs, a PestiSrácok.hu főszerkesztő-helyettese és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója (Forrás: YouTube/Képernyőkép)