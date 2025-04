Rapid délelőtti friss – Erődemonstráció nincs, csak bosszúság + videó

Adásunk felvétele idején is tartott a pride-párti tüntetés, Kollár Kingáról is volt még mit mondani, valamint a EUAID is szóba került, mint új dolog, ismerkedjenek vele. A Rapid délelőtti adásában Dezse Balázs, a PestiSrácok.hu főszerkesztő-helyettese és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója elemezte a témákat.

Lanyhul az érdeklődés Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és a Momentum közös, pride miatti tüntetése iránt, erre a megállapításra jutottak kollégáink.

Máté Patrik szerint a balliberális oldal kitartása egy százfős tömeget motivál már. Dezse Balázs abban bízott, hogy az eső miatt a 600 ezer (!) forintot érő telefonjaikkal elkészített felvételekkel hazamennek az elégedetlen demonstrálók, de egy picike kemény mag megmaradt. Máté Patrik szerint itt már nincs erődemonstráció, csak arra hajtanak, hogy bosszúságot okozzanak a fővárosban. Csak megjegyzésként, aki a tüntetések alatt próbált ételt rendelni, a futárok elnézést kértek a késésért és úgy fogalmaztak: „Budapest ismét elesett a hülyeség miatt.” Nem mellékesen éppen akkor balhéznak szándékosan két napig a nagyhéten, amikor mindenki a húsvétra készül és a bevásárlást intézi munka után. Dezse megjegyezte, a tüntetők nyáron fesztiválozni és külföldi nyaralásokra készülnek, hogy ősszel újult erővel kivonuljanak a hidakra, és elégedetlenségüket demonstrálják.

Kollégáink ismét átfordultak a tiszás Kollár Kinga EP-s képviselő mondataira, aki annak is örül, hogy a magyar vasút felújítására sem jutott pénz a befagyasztott uniós források miatt.

Nem maradt ki a beszélgetésből a EUAID sem, amiről több írás is megjelent a Magyar Nemzet oldalán. Céljuk nem más, mint a kormányellenes szervezetek támogatása. Minderről bővebben a Rapidban.

