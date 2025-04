Újabb figyelemelterelési kísérlet: Magyar Péter közölte, mennyi pénzt dobtak össze neki a tiszások

Közzétette 2025 első negyedévi pénzügyi elszámolását a Tisza Párt. Magyar Péterék időzítése annak fényében érdekes, hogy pont aznap osztották meg a nyilvánossággal, hogy mennyi pénzük van, amikor egyértelműen megdőlt Magyar Péter magyarázata, amivel februárban megpróbálta kimosni magát a bennfentes kereskedelem gyanúja alól.

Pártja pénzügyi beszámolójával terelné el figyelmet botrányáról Magyar Péter (Forrás: Ripost)

A Tisza Párt elnöke akkor azt állította: nem a szóban forgó időpontban vett részvényeket, így bűncselekményt nem is követhetett el. A jegybank vizsgálata során feltett kérdések azonban leleplezték Magyar trükközését, világossá vált, hogy valójában mi is történt.

A politikus pár nap alatt milliókat kaszált, csak azért, mert törvénytelenül használhatta fel a hozzá eljutott üzleti információkat.

A részvények ügyében – az Index információja szerint – a Magyar Nemzeti Bank több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt folytat vizsgálatot. Arról pedig már lapunk számolt be, hogy az ügyészség is eljárást indított Magyar Péter egyik tőzsdei ügyletével összefüggésben.

A pénzügyi elszámolás közzétételének időpontjával kapcsolatban joggal merül hát fel a gyanú, hogy a pártelnök csak a botrányáról szeretné elterelni a figyelmet. A kétoldalas dokumentumban természetesen törekedtek bemutatni, milyen átláthatóan működik a Tisza Párt. Azt hangsúlyozzák, hogy csak magyar állampolgároktól fogadnak el támogatást és nem fogadnak el anonim adományokat (annak idején Márki-Zay Péter is ezzel állt elő, amikor kiderült, hogy dollármilliókat kaptak Amerikából).

Állítják, március 31-ig 61 munkavállalót foglalkoztattak, a rendszerváltó kártya-tulajdonosok száma meghaladta a 27 ezer főt,

bevételük pedig az egyedi és rendszeres támogatásokból és a Tisza webshop bevételéből származik.

A dokumentum szerint hétszázmillió forint (egészen pontosan 707 839 717 forint) bevételük volt, és majd ötszázmilliót költöttek (egészen pontosan 485 389 197 forintot), így a párt számláján található egyenleg jelenleg 222 450 520 forint.