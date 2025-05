Fagylalt napja: kedvencek és extrém ízek

A fagylalt napja május 8-án van – ezt az édes ünnepet először fagylaltakciók és kóstolók keretében rendezték meg több mint egy évtizede. Az esemény célja, hogy népszerűsítse a fagyi fogyasztását, miközben a különleges ízek is egyre nagyobb teret nyernek.

Május 8. a fagylalt napja Forrás: MTI/EPA/Timm Schamberger

Melyek Magyarország kedvenc fagylaltízei?

A kedvencek közé hosszú évek óta olyan klasszikus ízek tartoznak, mint a csokoládé, a vanília, az eper és a pisztácia. A fagyi szerelmesei ezeket keresik leggyakrabban a nyári szezonban, de az alternatív ízek is egyre népszerűbbek, mint például a rágógumiízű, a karamellás vagy például a csokis kekszes.

Milyen extrém fagylaltokat lehet kipróbálni?

Az extrémfagyi-kínálat ma már valódi élménykóstolót jelent, létezik már fekete, káposzta-t és tökmagízű fagylalt is. Tavaly nyáron több helyen lehetett már kapni lángosízesítésűt is, vagy egy finom lecsósat is. De aki a reggelijét szerette volna pótolni, megtehette egy amerikaipalacsinta-ízű fagyival is.

Mitől fekete a fekete fagylalt?

A fekete fagylalt titka a színében rejlik – jellemzően növényi szén vagy kókuszhéjhamu adja a sötét árnyalatot. Ez az extrém fagylalt nemcsak a külsejével, hanem intenzív, füstös ízvilágával is kiemelkedik.

Trendek 2025-ben

A fagylalttrendek 2025-ben az egyediség és az egészségtudatosság irányába mozdulnak. Egyre több a különleges fagylalt a gyerekeknek, amelyeket természetes alapanyagokkal és izgalmas színekkel készítenek. A furcsa fagyik között pedig megjelentek a sós vagy zöldséges kombinációk is.

De hogy hol lehet kapni káposzta- vagy tökmagízű fagyit? Elsősorban kézműves fagylaltozókban vagy gasztronómiai rendezvényeken. Ezek az extrém ízek Magyarországon is egyre több helyen megjelennek, különösen a fagylaltnap alkalmából.