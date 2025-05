Meghalt a legendás magyar meteorológus

Mint írták, Czelnai Rudolf tudományos érdeklődése kiterjedt a klímakutatásra, az éghajlati modellezésre és a légkör fizikai folyamataira is. Jelentős szerepet játszott abban, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kutatások Magyarországon is előtérbe kerüljenek. Több jelentős monográfia, ma is alapmunkának számító tankönyv szerzője volt, számos tudományos publikációja neves szakfolyóiratokban jelent meg. Kutatásai a meteorológiai megfigyelőrendszerek optimalizálására és a meteorológiai adatmezők statisztikai szerkezetének vizsgálatára terjedtek ki, továbbá behatóan tanulmányozta és vizsgálta az óceánok szerepét az éghajlat alakulásában.