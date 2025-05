Kevésen múlt a tragédia, a szakértő szerint csoda, hogy életben találtak rá a négyéves baranyai kisfiúra

Nem ez volt az első eset, hogy eltűnt a négyéves baranyai kisfiú, Miklós Ervin Milán. A Bama most megtalálta azt a nőt, aki korábban egyszer már hazavitte a fiút, miután elszökött. Elárulta azt is, hogy úgy tudja, a kisfiú a helyi TSZ-hez is elment, hatalmas távolságokat járt be.