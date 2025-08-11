Újraindul a vasúti forgalom Rákosrendezőnél

Emberi hiba, amelynek a nyáron elvégzett, átfogó felújításhoz semmi köze nem volt, a legvalószínűbb magyarázata a múlt heti rákosrendezői balesetnek – ismertette a MÁV-csoport vezérigazgatója az általa elrendelt vizsgálat előzetes megállapításait.

Hegyi Zsolt közölte azt is, hogy a helyreállítási munkálatokhoz azért volt szükség újabb, rendkívüli vágányzárra, mert egy váltó olyan súlyosan megrongálódott, hogy a javításához külön alkatrészt kell legyártani.

– A MÁV-csoporton kívül álló hiba ellenére sem tartom elfogadhatónak, hogy egy hosszabb vágányzár után most újabb kellemetlenségek érjék az erre közlekedő utasainkat. Ezért úgy határoztam, hogy

a külön legyártott alkatrész cseréjét későbbi időpontra halasztjuk, az érintett szakaszt pedig ideiglenesen úgynevezett folyóvágánnyal pótoljuk,

amely természetesen szintén megfelel a közlekedésbiztonság legszigorúbb feltételeinek – számolt be a vezérigazgató.

Tájékoztatása szerint a kisiklás során keletkezett további károk, így a csatlakozó vágányszakaszok és a felsővezeték helyreállítását az elmúlt napokban elvégezték, így a tervezettnél korábban, már hétfőn végeznek a munkálatokkal, így

a pályaszakaszt éjféltől vissza tudják adni a forgalomnak.

A már gyártás alatt lévő új alkatrész cseréjét pedig úgy szervezik meg, hogy ahhoz elegendő legyen egyetlen éjszakai beavatkozás is, így az utasforgalom mindvégig zökkenőmentes maradhat, a hiányzó váltó kizárólag a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, az utasforgalomban nem okoz fennakadást – tette hozzá.

Hegyi Zsolt emlékeztetett, hogy a pályaszakasz évtizedek óta fennálló sebességkorlátozásainak megszüntetését célzó felújítási munkák részeként szeptember végéig éjszakánként váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat terveztek végezni.

Ugyanakkor a kialakult helyzet miatt azt kértem kollégáimtól, hogy a sebességkorlátozásokat mielőbb szüntessük meg, hogy az érintett szakasz a jövőben kiszámíthatóbban legyen használható.

Így a szakaszon a sebességkorlátozásokat már szeptember vége előtt felszámolják – írta a vezérigazgató.