Újraindul a vasúti forgalom Rákosrendezőnél

Emberi hiba történt, amelynek a nyáron elvégzett, átfogó felújításhoz semmi köze nem volt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 11. 15:47
Emberi hiba, amelynek a nyáron elvégzett, átfogó felújításhoz semmi köze nem volt, a legvalószínűbb magyarázata a múlt heti rákosrendezői balesetnek – ismertette a MÁV-csoport vezérigazgatója az általa elrendelt vizsgálat előzetes megállapításait.

Hegyi Zsolt közölte azt is, hogy a helyreállítási munkálatokhoz azért volt szükség újabb, rendkívüli vágányzárra, mert egy váltó olyan súlyosan megrongálódott, hogy a javításához külön alkatrészt kell legyártani.

– A MÁV-csoporton kívül álló hiba ellenére sem tartom elfogadhatónak, hogy egy hosszabb vágányzár után most újabb kellemetlenségek érjék az erre közlekedő utasainkat. Ezért úgy határoztam, hogy

a külön legyártott alkatrész cseréjét későbbi időpontra halasztjuk, az érintett szakaszt pedig ideiglenesen úgynevezett folyóvágánnyal pótoljuk,

amely természetesen szintén megfelel a közlekedésbiztonság legszigorúbb feltételeinek – számolt be a vezérigazgató.

Tájékoztatása szerint a kisiklás során keletkezett további károk, így a csatlakozó vágányszakaszok és a felsővezeték helyreállítását az elmúlt napokban elvégezték, így a tervezettnél korábban, már hétfőn végeznek a munkálatokkal, így

a pályaszakaszt éjféltől vissza tudják adni a forgalomnak.

A már gyártás alatt lévő új alkatrész cseréjét pedig úgy szervezik meg, hogy ahhoz elegendő legyen egyetlen éjszakai beavatkozás is, így az utasforgalom mindvégig zökkenőmentes maradhat, a hiányzó váltó kizárólag a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, az utasforgalomban nem okoz fennakadást – tette hozzá.

Hegyi Zsolt emlékeztetett, hogy a pályaszakasz évtizedek óta fennálló sebességkorlátozásainak megszüntetését célzó felújítási munkák részeként szeptember végéig éjszakánként váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat terveztek végezni.

Ugyanakkor a kialakult helyzet miatt azt kértem kollégáimtól, hogy a sebességkorlátozásokat mielőbb szüntessük meg, hogy az érintett szakasz a jövőben kiszámíthatóbban legyen használható.

Így a szakaszon a sebességkorlátozásokat már szeptember vége előtt felszámolják – írta a vezérigazgató.

Rákosrendező Nyugati pályaudvar felőli végén múlt hétfőn siklott ki egy dízelmozdony tolatás közben. Személyi sérülés nem történt, de az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon fennakadásokat okozott a baleset.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook/Molnár Dániel)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

