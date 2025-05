Súlyos baleset történt, már előre lehet tudni, hogy teljesen le fogják zárni ezt az autópályát este

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé a 44-es kilométernél korábban árokba hajtott egy kamion. Az Útinform közlése szerint a jármű műszaki mentését szerda este végzik, emiatt 21.00 és 23.00 között a forgalmat az Óbarok/Bicske és a Szárliget csomópont között az 1-es főútra, valamint a Szárliget összekötő útra terelik.

Jó hír viszont, hogy az M8-as autópályán, a dunaújvárosi Pentele hídon végzett felújítási munkálatok során korábban bevezetett forgalomkorlátozást feloldották. A 79-es és 81-es kilométer között most ismét mindkét irányban egy-egy sávon lehet közlekedni. A munkák ideje alatt továbbra is biztosított az átkelés gyalogosan és kerékpárral is.

A szlovák–magyar kishatárátkelők közül több továbbra is zárva van a 3,5 tonnánál nehezebb járművek előtt, különösen a pozsonyi, nagyszombati és nyitrai régióban. Az állatszállítás szigorú szabályokhoz kötött: páros ujjú patás állatokkal csak a Parassapuszta határátkelőn lehet belépni. A nagy határátkelőkön – köztük Rajkán, Vámosszabadin, Komáromnál, Esztergomban és Parassapusztán – fertőtlenítő kapus kezelést követően engedélyezett az áthaladás.

Az Útinform jelentése szerint a fő- és gyorsforgalmi úthálózaton egyéb, a közlekedést jelentősen befolyásoló eseményről nem érkezett információ.