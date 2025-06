Deák Dániel: A pride megszervezésével két dolgot ért el a baloldal, de nem örülhetnek

„A szombati provokációval azt akarták elérni, hogy a kormány erőszakosan lépjen fel. Azt akarták, hogy úgy lépjen fel, mint a 2010 előtti baloldali kormány: könnygázzal, gumilövedékkel” – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője aláhúzta: ez azonban nem jött nekik össze, minden állításukkal ellentétben Magyarország demokrácia. Jogos elvárás ugyanakkor, hogy a szervezők jogi felelősségét vizsgálják.

Emlékeztetett: a balliberális oldalon mindig is profik voltak abban, hogy úgy tüntessék fel magukat, mintha ők lennének a többség. A szombati képsorokat elnézve is úgy tűnt, mintha a magyarok elsöprő többsége támogatná a pride megrendezését. Ezt a színpadon ki is mondták. Eközben a valóság teljesen más. Minden felmérés, még az ellenzéki oldalhoz köthető közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy a magyarok többsége ellenzi a pride-ot, a kormány álláspontját osztja.

Mégis, miután mögöttük áll egy hatalmas globalista hálózat. Greta Thunbergtől kezdve Ursula von der Leyenen át a számos országból érkező liberális, zöld EP-képviselőkig, szó szerint mindenki felsorakozott, és apait-anyait beleadtak, fittyet hányva a jogszabályokra

– hangsúlyozta.

Deák Dániel rámutatott: 2026-ban a nemzeti oldalnak velük kell megmérkőznie. „És ez a lényeg. Itt nem Karácsony Gergelyről vagy a Tiszáról van szó, hanem a mögöttük álló globalista hálózatról, amely továbbra is mindennél erősebb. Ők mindenáron rá akarják erőltetni Magyarországra a genderpropagandát, a migrációt és az ukránpárti álláspontot. A szombati pride sem a szabadságról, hanem erről szólt” – hangsúlyozta.

A vezető elemző szerint a pride megrendezésével ugyanakkor két dolgot értek el. Kifejtette: egyrészt világossá vált, hogy Magyar Pétertől (aki kiállt a rendezvény mellett) kezdve Karácsony Gergelyen át (aki megszervezte a rendezvényt) egészen Vitézy Dávidig (aki részt vett a rendezvényen) ők valójában egy csapat, ugyanazokat az érdekeket szolgálják.

Másrészt pedig a nemzeti oldalt felpiszkálták; most szembesülhettünk vele, milyen erőkkel állunk szemben és mi a 2026-os választás tétje. Ahogy az lenni szokott, a csendes többség majd 2026-ban is megmutatja, hogy a nemzeti oldal mögött áll!

– hangsúlyozta az elemző.