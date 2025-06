Az esti órákban északnyugat felől hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal. A front érkezésével előbb északnyugaton, majd máshol is megerősödik a szél, többfelé viharossá fokozódik, akár óránkénti 80-90 kilométeres széllökések is lehetnek. A front mögött is nagy területen megerősödik, viharossá fokozódik a szél.

Fotó: met.hu