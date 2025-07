Diogo Jota tragikus halála Orbán Viktor miniszterelnökre is nagy hatással volt

Mint korábban beszámoltunk róla: a Mandiner műsorában adott interjút Orbán Viktor, aki a politika természetéről, a magyar társadalom megosztottságáról és Varga Judit visszavonulásáról is őszintén beszélt. A miniszterelnököt Diogo Jota tragikus haláláról is kérdezték.

Orbán Viktort megrendítette Diogo Jota tragikus halála (Fotó: Képernyőfotó)

A kormányfő mondta, annak ellenére, hogy az angol focit nem szereti, megérintette az eset.

A szobámba be szoktam engedni a képernyőn keresztül, és személyes veszteségként élem meg. Nagyon érdekes. Elég hozzá egy magyar, Szoboszlai csapattársa

– mondta, hozzátéve, hogy azóta Liverpoolban már 3 magyar játszik, mert Kerkez Milos és Pécsi Ármin is odaigazolt. A futballvonalon tovább haladva a miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarországnak vb-döntőt kell még játszania, és szerinte ez még az ő életében meg is fog történni, még akkor is, ha ezért sokan ki is nevetik, gúnyolják. Orbán Viktor amúgy azt mondta, Szoboszlai Dominikban bízik, a magyar futball szempontjából pedig optimista.

Ronaldo, Szoboszlai nem voltak ott Diogo Jota temetésén

Mint korábban beszámoltunk róla, csütörtök délelőtt érkezett a szomorú hír, hogy a Liverpool 28 éves támadója, Diogo Jota (eredeti nevén Diogo José Teixeira da Silva) és 25 éves öccse, a portugál másodosztályban szereplő Penafiel labdarúgója, André Silva autóbalesetben életüket vesztették Spanyolországban.

A portugáliai Gondomarban azóta örök nyugalomra helyezték a testvéreket. Hatalmas tömeg követte figyelemmel a gyászszertartást. Diogo Jota, a Liverpool játékosa 49-szer szerepelt a portugál válogatottban, így a szertartáson több válogatottbeli csapattársa is megjelent. Cristiano Ronaldo azonban nem volt közöttük. Miként a Liverpool csapatából Mohamed Szalah, Alisson, Luis Díaz és Szoboszlai Dominik sem. Volt csapattársai természetesen a közösségi felületeiken fejezték ki részvétüket Jota és testvére halála után.

Borítókép: Diogo Jota 28 éves volt (Fotó: AFP/Paul Ellis)