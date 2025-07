Pikk Ambrózyval és Véseyvel – Maradt a helyén Ursula von der Leyen, közben tüntetésre készül Bayer + videó

Új múlt van érvényben – fogalmazott Ambrózy, aki felidézte, hogy Ursula asszony mindent letagadott a vakcinákkal kapcsolatban, holott hazánkat is arra kérte, vásároljunk még a Pfizerből, holott Magyarország akkor már mindent beszerzett, amit lehetett. A meghallgatáson azt is elmondta, ha őt lemondatják, megszűnik az EU, amihez Vésey annyit tett hozzá, hogy még az orosz hekkerek is bekerültek a képbe. Kiemelte azt is, ha a hazánknak járó pénzekről van szó, amit nem adnak meg, akkor mindig azt mondják, hogy ez Orbán Viktornak szól és nem a magyar népnek. Csavaros az ügymenet, nem?

De nem csak Ursula asszonyt tapsolták meg, hanem Karácsony Gergely főpolgármestert is, aki megrendezte a pride-ot, miközben azt hangoztatja a baloldal, hogy semmi közünk nincs az EU-s utasításokhoz és nem élnek külföldi pénzekből.

Közben Magyar Péter ismét belebukott egy történetbe, amikor viharról nem, csupán záporról beszélt. Majd a Hír TV-nek azt nyilatkozta, hogy ő milyen jó fej, mert tud bocsánatot kérni.

Adásunkból természetesen az sem maradt ki, hogy Bayer Zsolt tüntetést szervez a budapesti ukrán nagykövetség elé, mivel a toborzótisztek agyonvertek egy beregszászi magyar férfit. Az ügy előzményeiről a Magyar Nemzet több cikkéből és a délelőtti Rapid című podcastműsorunkból is tájékozódhatnak.