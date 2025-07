Rapid délutáni friss – Este tiltakozás a véres ukrán kényszertoborzás ellen + videó 

Új összefoglaló anyaggal jelentkezett a Nézőpont Intézet, amelyben elemzik, hogy melyek azok a pontok, amelyek akár válságba is dönthetik a Tisza Pártot. Adásunkban folytattuk a Beregszászon agyonvert magyar férfi ügyét is, akit a toborzótisztek juttattak a halálba.

A családnak Sulyok Tamás köztársasági elnök is részvétét fejezte ki.

Ezekkel a témákkal készült a Rapid délutáni podcastjében Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.

Nyolc jel, hogy bajban van a Tisza Párt, legalábbis erre utal a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása. Gábor Márton fel is dobta a labdát, hogy ez vajon Kis Ferenc kollégánkat meglepetésként érte-e, ugyanis vannak dolgok, amit a Rapidban és Magyar Nemzetben is már fél éve szemlézünk és beszélünk róla. Főmunkatársunk válaszában emlékeztetett, hogy nagyon sok olyan botrány és sajtóhír látott napvilágot, ami mind ebbe az irányba mutatott, amit most precízen és láthatóan mélyreható módon adott közre a Nézőpont Intézet. Hozzátette azt is, nemcsak összeszedték a pontokat, hanem magyarázattal is szolgáltak.

Kiemelte továbbá, hogy ugyan a Tisza Pártról van szó, de minden Magyar Péter személye köré épül. Hab a tortán, hogy konkrétan a mai napig nincs ajánlata, kézzelfogható programja a Tisza Pártnak a választók számára.

Gábor Márton szerint a Tisza-vezért a liberálisok egy szükséges rossznak tartják. Az átfogó kutatást a Magyar Nemzet oldalán részletesen is elolvashatják. Áttértek kollégáink a kárpátaljai drámai helyzetre, ahol ha a nemzetiségeket nézzük, kiderül, hogy

aránytalanul sok magyart soroznak be az ukránok, gyakorlatilag élő pajzsként használják őket már a háború kirobbanása óta.

Munkatársaink arra kértek mindenkit, hogy az agyonvert Sebestyén József emlékére ma este 8-tól megrendezendő megemlékezésen minél többen vegyenek részt.