A Hungary Helps működéséről készült dokumentumfilm

Az Hungary Helps Program küldetését bemutató dokumentumfilmet a Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be, ahol hangsúlyozták az üldözött keresztények megsegítésének fontosságát és a program eddigi eredményeit. A kezdeményezés 2017 óta 68 országban mintegy 500 projekttel több millió embernek nyújtott segítséget, lehetővé téve számukra, hogy szülőföldjükön maradhassanak.

„Mindent meg kell tennünk a keresztényüldözéssel szemben, az üldözött keresztények szenvedésének az enyhítéséért” - hangsúlyozta a Hungary Helps − Ahol Magyarország az életet jelenti című alkotás keddi budapesti bemutatóján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, kiemelve, hogy minden nap 12 keresztény szenved vértanúhalált és 400 millió keresztény szenved üldöztetést a hite miatt.

Az elmúlt időszakban a töredékére csökkent a keresztények száma a Közel-Keleten, ami nem csak az iszlamizmus bűne, hanem a Nyugaté is, hiszen például az „arab tavasz” beláthatatlan szenvedést okozott a régióban - húzta alá a miniszterelnök-helyettes.

„A mi feladatunk a cselekvő szolidaritás” − mondta Semjén Zsolt, hozzátéve, hogy a Hungary Helps Program részeként 68 országban 500 projekt valósult meg, amivel 2,5 millió embert értünk el. A miniszterelnök-helyettes egyedülállónak nevezte a világban, hogy nem egy NGO-ként, hanem a magyar államon belül működik az üldözött keresztények államtitkársága, amely nemcsak fizikai segítséget nyújt a rászorulóknak, hanem azt is, hogy érezzék, nincsenek egyedül.

Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a filmbemutatón azt mondta, „azt kívánjuk magunknak, hogy magyar és keresztény identitásunkat megtartva maradhassunk meg a szülőföldünkön. Nem véletlenül iktattuk az alaptörvényünkbe, hogy elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Amit pedig magunk számára elvárunk, azt most mások számára is kívánjuk.”

Emlékeztetett: ebből a gondolatból született meg az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős kormányzati szervezet és az általa működtetett Hungary Helps Program, amelynek alapvető alkotóeleme a személyes kapcsolat a kedvezményezettekkel.

Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítő keze − fogalmazott Azbej Tristan. Makláry Ákos görögkatolikus atya arról beszélt, hogy a Krisztus-követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A keresztény hiten felépült állam számára a gondoskodás az elesettekről és a szegényekről alapvető emberi, társadalmi és etikai kötelesség. Minden közösség fokmérője, hogy miként bánik a legkiszolgáltatottabbakkal − mondta Makláry Ákos.

A Nemzeti Filmintézet által támogatott, Hungary Helps − Ahol Magyarország az életet jelenti című dokumentumfilm rendezője Novák András Árpád, producere pedig Tálas György − hangzott el a filmbemutatón. Az eseményen kiosztott tájékoztató szerint Magyarország 2017-ben egyedülálló programot indított el, hogy felvállalja az üldözött keresztények ügyét, nemzetközi szintre emelje a megsegítésüket célzó erőfeszítéseket, és megóvja azokat a keresztény és más közösségeket, amelyeket vallási üldöztetés, fegyveres erőszak vagy katasztrófák sújtanak.

A Hungary Helps Program, azaz a segítő Magyarország program több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjén maradhasson − hangsúlyozták. A filmbemutatón részt vettek a Hungary Helps Program jószolgálati nagykövetei: Herczegh Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége, Böjte Csaba ferences szerzetes és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes. Szintén jelen volt Kondor Péter evangélikus püspök.

Borítókép: Semjén Zsolt mondott beszédet a Hungary Helps Program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet bemutatóján az Uránia Nemzeti Filmszínházban (Forrás: Facebook/Semjén Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

