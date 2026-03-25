A Hungary Helps működéséről készült dokumentumfilm

Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Helps Program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

„Mindent meg kell tennünk a keresztényüldözéssel szemben, az üldözött keresztények szenvedésének az enyhítéséért” - hangsúlyozta a Hungary Helps − Ahol Magyarország az életet jelenti című alkotás keddi budapesti bemutatóján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, kiemelve, hogy minden nap 12 keresztény szenved vértanúhalált és 400 millió keresztény szenved üldöztetést a hite miatt.

Az elmúlt időszakban a töredékére csökkent a keresztények száma a Közel-Keleten, ami nem csak az iszlamizmus bűne, hanem a Nyugaté is, hiszen például az „arab tavasz” beláthatatlan szenvedést okozott a régióban - húzta alá a miniszterelnök-helyettes.

„A mi feladatunk a cselekvő szolidaritás” − mondta Semjén Zsolt, hozzátéve, hogy a Hungary Helps Program részeként 68 országban 500 projekt valósult meg, amivel 2,5 millió embert értünk el. A miniszterelnök-helyettes egyedülállónak nevezte a világban, hogy nem egy NGO-ként, hanem a magyar államon belül működik az üldözött keresztények államtitkársága, amely nemcsak fizikai segítséget nyújt a rászorulóknak, hanem azt is, hogy érezzék, nincsenek egyedül.

Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a filmbemutatón azt mondta, „azt kívánjuk magunknak, hogy magyar és keresztény identitásunkat megtartva maradhassunk meg a szülőföldünkön. Nem véletlenül iktattuk az alaptörvényünkbe, hogy elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Amit pedig magunk számára elvárunk, azt most mások számára is kívánjuk.”

Emlékeztetett: ebből a gondolatból született meg az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős kormányzati szervezet és az általa működtetett Hungary Helps Program, amelynek alapvető alkotóeleme a személyes kapcsolat a kedvezményezettekkel.

Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítő keze − fogalmazott Azbej Tristan. Makláry Ákos görögkatolikus atya arról beszélt, hogy a Krisztus-követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A keresztény hiten felépült állam számára a gondoskodás az elesettekről és a szegényekről alapvető emberi, társadalmi és etikai kötelesség. Minden közösség fokmérője, hogy miként bánik a legkiszolgáltatottabbakkal − mondta Makláry Ákos.