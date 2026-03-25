Rendkívüli

Donald Trump: Teljes mértékben támogatom Orbán Viktort újraválasztását miniszterelnöknek

Orbán ViktorVálasztás 2026Trump

Erőteljes kiállást fogalmazott meg Magyarország miniszterelnöke mellett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Donald Trump a közösségi oldalán kijelentette: A választás napja 2026. április 12. Magyarország menjen és szavazzon Orbán Viktorra. Ő egy igaz barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – húzta alá Trump.

Kozma Zoltán
2026. 03. 25. 6:38
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti őket, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat. Ezt írta közösségi oldalán Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: Orbán Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért.

Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az együttműködés és a látványos eredmények új magasságokba emelkedtek az én kormányom alatt, nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően. Várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a siker és együttműködés felé vezető hatalmas úton – jelentette ki Trump. 

Hozzátette: 

Büszkén támogattam Orbán Viktor 2022-es újraválasztását, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország: MENJEN ÉS SZAVAZZON ORBÁN VIKTORRA! Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERÉBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK

 – közölte Donald Trump.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.