Dömötör Csaba: A Tisza nem csupán nem tud nemet mondani a brüsszeli támogatóinak, szövetségeseinek, de nem is akar + videó

Ha Tisza-kormány jönne, akkor eltörölnék a rezsicsökkentést, a védett árazást és a multik különadóját – mondta Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője emlékeztetett: a Tisza gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István csütörtökön bejelentette, hogy „sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árkorlátozásra van szükség”.

Dömötör Csaba hangsúlyozta:

magyarul: ha Tisza-kormány jönne, akkor visszavágnák a multik különadóját, eltörölnék a rezsicsökkentést és az üzemanyagok védett árazását is

A politikus szerint az, amit Kapitány István mondott, teljes összhangban van a brüsszeli követelésekkel. Az Európai Bizottság legutóbbi, 2025. júniusi ajánlásaiban is arra szólít fel, hogy fokozatosan vezesse ki az energiaár-támogatásokat, azaz a rezsicsökkentést – tette hozzá. Dömötör Csaba hangsúlyozta:

a multikat terhelő különadók kivezetése is folyamatosan visszatérő eleme volt a bizottsági követeléseknek, 2011 óta szinte minden évben. Ezt vette át Kapitány István miniszterjelölt, ami szinte törvényszerű annak a ténynek ismeretében, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalatától érkezik, több tiszás jelölttel együtt

– mutatott rá, megjegyezve: az Európai Bizottság többkulcsos jövedelemadót is javasol Magyarországnak, ez köszönt vissza a Tisza korábban kiszivárgott programjában.

Közölte: a Tisza EP-képviselői szavazataikkal is megtámogatták a brüsszeli javaslatokat. 2025 márciusában például megszavazták azt a parlamenti határozatot, amely a bizottsági követelések végrehajtása mellett áll ki – ismertette Dömötör, jelezve: ezt Magyar Péter is megszavazta. Elmondta továbbá, hogy a tiszás képviselők több alkalommal szavaztak az Európai Parlamentben a rezsicsökkentés eltörlésére, kivezetésére is.

Gerzsenyi Gabriella arról is beszámolt, hogy bizottsági tisztviselőként ő többször leírta, hogy az energiaár-támogatás hasztalan

– fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint ezek a megszorító tervek egy nagyobb képbe illeszkednek. Mint mondta, a brüsszeli vezetők csak úgy tudják előteremteni a háborúhoz és Ukrajna finanszírozásához szükséges összegeket, hogy az uniós költségvetés átalakítása mellett erővel helyet csinálnak a tagállami költségvetésekben is. Azzal számolnak, hogy ha a tagállamok végrehajtják a megszorításokat, akkor el tudják utalni a háborúfinanszírozás következő részleteit – mutatott rá.