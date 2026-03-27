Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

Dömötör Csaba: A Tisza nem csupán nem tud nemet mondani a brüsszeli támogatóinak, szövetségeseinek, de nem is akar + videó

A Tisza Párt teljes összhangban van a brüsszeli követelésekkel – mondta Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint ha a tiszások tervei megvalósulnának, az jóval magasabb gáz- és áramszámlát, illetve jóval drágább tankolást jelentene.

2026. 03. 27. 15:54
Dömötör Csaba Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Ha Tisza-kormány jönne, akkor eltörölnék a rezsicsökkentést, a védett árazást és a multik különadóját – mondta Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője emlékeztetett: a Tisza gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István csütörtökön bejelentette, hogy „sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árkorlátozásra van szükség”.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: 

magyarul: ha Tisza-kormány jönne, akkor visszavágnák a multik különadóját, eltörölnék a rezsicsökkentést és az üzemanyagok védett árazását is

A politikus szerint az, amit Kapitány István mondott, teljes összhangban van a brüsszeli követelésekkel. Az Európai Bizottság legutóbbi, 2025. júniusi ajánlásaiban is arra szólít fel, hogy fokozatosan vezesse ki az energiaár-támogatásokat, azaz a rezsicsökkentést – tette hozzá. Dömötör Csaba hangsúlyozta: 

a multikat terhelő különadók kivezetése is folyamatosan visszatérő eleme volt a bizottsági követeléseknek, 2011 óta szinte minden évben. Ezt vette át Kapitány István miniszterjelölt, ami szinte törvényszerű annak a ténynek ismeretében, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalatától érkezik, több tiszás jelölttel együtt

– mutatott rá, megjegyezve: az Európai Bizottság többkulcsos jövedelemadót is javasol Magyarországnak, ez köszönt vissza a Tisza korábban kiszivárgott programjában.

Közölte: a Tisza EP-képviselői szavazataikkal is megtámogatták a brüsszeli javaslatokat. 2025 márciusában például megszavazták azt a parlamenti határozatot, amely a bizottsági követelések végrehajtása mellett áll ki – ismertette Dömötör, jelezve: ezt Magyar Péter is megszavazta. Elmondta továbbá, hogy a tiszás képviselők több alkalommal szavaztak az Európai Parlamentben a rezsicsökkentés eltörlésére, kivezetésére is. 

Gerzsenyi Gabriella arról is beszámolt, hogy bizottsági tisztviselőként ő többször leírta, hogy az energiaár-támogatás hasztalan

– fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint ezek a megszorító tervek egy nagyobb képbe illeszkednek. Mint mondta, a brüsszeli vezetők csak úgy tudják előteremteni a háborúhoz és Ukrajna finanszírozásához szükséges összegeket, hogy az uniós költségvetés átalakítása mellett erővel helyet csinálnak a tagállami költségvetésekben is. Azzal számolnak, hogy ha a tagállamok végrehajtják a megszorításokat, akkor el tudják utalni a háborúfinanszírozás következő részleteit – mutatott rá. 

A Fidesz EP-képviselője kifejtette: ezekből a tényekből az rajzolódik ki, hogy a Tisza Párt nem csupán nem tud nemet mondani a brüsszeli támogatóinak, szövetségeseinek, hanem nem is akar. 

Hiába tagadják, amikor lebuknak: a tiszás megszorító tervek részletei ott vannak a bizottságtól átvett programpontokban, a szavazataikban és a szakértőik szűk körű nyilatkozataiban

 – mondta. Dömötör Csaba hangsúlyozta: ha ezt a csomagot végrehajtanák, az jóval magasabb gáz- és áramszámlát jelentene, és jóval drágább tankolást. 

Mindenki kiszámolhatja a következő tankolásnál, hogy mennyivel kellene többet fizetnie, ha Kapitány úr és Magyar úr megvalósítanák a tervüket. Amit képviselnek, az röviden úgy foglalható össze: kevesebb pénz a családoknak, több a multiknak, örömhír a háborús kasszának és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

– fogalmazott. Rögzítette: 

Ezzel teljesen ellentétes álláspontot képviselnek. Vessenek be ellenük bármit, olajblokádot, kémeket, lejárató cikkeket, akkor is kiállnak a kormánypártiak a meggyőződésük mellett, szerintük a magyarok pénzének nem a háborúban, hanem Magyarországon a helye. Nem a multiknál, hanem a magyar családoknál

 – hangoztatta, majd leszögezte: ebben az ügyben is a Fidesz jelenti a biztos választást. Kérdésre válaszolva a politikus úgy fogalmazott: a tiszás tervek végrehajtásának gazdasági értelemben drasztikus hatása lenne, „a Bokros-csomag ehhez képest eltörpül.” 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság ajánlásaiban a vagyonadó bevezetése is szerepel. Azzal kapcsolatban, hogy Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták a magyar külügyminisztert, Dömötör Csaba kiemelte: megdöbbentő, hogy Panyi Szabolcs milyen „elképesztő nyíltsággal” beszél arról, hogy külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt. Meg kell nézni, ez kimeríti-e valamilyen bűncselekmény fogalmát, és ha igen, meg kell tenni a szükséges lépéseket.

Azzal kapcsolatban, hogy a tiszás informatikusok bizonyítottan együttműködtek ukrán hatóságokkal, a politikus azt mondta: ha Magyarországon bármely párt esetében felmerül, hogy külföldi titkosszolgálatok beépülnek informatikai rendszerekbe, akkor a magyar hatóságoknak, a kémelhárításnak kötelessége fellépni ez ellen. Rögzítette: a magyar kémelhárítás végzi a dolgát. Szavai szerint felmerül annak a gyanúja, hogy zsarolhatóvá akarták tenni a Tisza Pártot. Dömötör Csaba megjegyezte, ebből is látszik, hogy minden eszközt bevetnek. A 2022-es „mikroadományos” botrány eltörpül a mostani összegek és a mostani eszközök mellett – idézte fel.

Hangsúlyozta: a közelgő választás jóval többről szól, mint hogy ki vezesse Magyarországot. „Arról is szól, hogy igenis, lehetséges más út az európai politikában, lehetséges a háborús út helyett a béke útját járni, lehetséges fellépni a migráció ellen, és lehetséges egy olyan politika, amely az európai családokat helyezi a középpontba, nem mások elvárásait” – fogalmazott. 

Azzal kapcsolatban, hogy Gulyás Virágot, a Mandiner újságíróját megtámadták, Dömötör Csaba elmondta: a felvétel alapján az eset kimeríti a törvényszegés esetét. Úgy látszik, ragályos az a téboly, az az erőszakosság, amit Magyar Péter a magyar politikába hozott – jegyezte meg. 

Itt az ideje, hogy kimondjuk: vannak határok, amelyeket nem lehet átlépni. Mi ezeket nem fogjuk átlépni, akkor sem, ha az ellenfeleink megteszik

 – húzta alá.

Borítókép: Dömötör Csaba, (Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)

 


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
