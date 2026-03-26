Orbán Balázs Panyi Szabolcsnak: Te bizony kém vagy! + videó

– Ne aggódj, a Soros-hálózat biztos jó hosszú ideig megfizeti, hogy elárultad Magyarországot – üzente a Direkt36 újságírójának a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 17:15
A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán válaszolt Panyi Szabolcsnak, miután a Direkt36 újságírója nehezményezte, hogy Orbán Balázs kémnek nevezte.

A politikai igazgató a videójában elmondta, Panyi ezt arra vezeti vissza, hogy egy gimnáziumba jártak, és ez biztos valami gimis rivalizálás.

Hát, kedves Szabolcs, nem, ez nem gimis rivalizálás. Te bizony kém vagy!

– szögezte le Orbán Balázs.

Rámutatott, mindketten negyvenévesek lettek, de ő az elmúlt negyven évben nem kapott külföldi titkosszolgálattól semmilyen anyagot, ellentétben az újságíróval.

Sőt nemcsak kaptál, hanem te magad segítetted ennek a titkosszolgálati anyagnak az elkészültét. Ezt kémkedésnek nevezik

– hangsúlyozta, majd hozzátette: – Kémkedni a saját országod ellen pedig nem menő.

Azon dolgozom, hogy április 12-e után az ilyen kémecskék, mint te, ne tudják megmondani, hogy kik dolgoznak a magyar külügyminisztériumban és kik nem dolgoznak. Mert én nem akarom, hogy a téged fizető és téged információval ellátó szolgálatok mondják meg, hogy mit tehet a hazánk és mit nem

– üzente Panyi Szabolcsnak a miniszterelnök politikai igazgatója.

Budapest, 2026. március 20. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Michal Karnowski lengyel újságíró és filmkészítő Last Warning / Utolsó figyelmeztetés című dokumentumfilmjének vetítését követően tartott pódiumbeszélgetésen az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2026. március 20-án. MTI/Purger Tamás
– Azt akarom, hogy a magyar emberek tudják eldönteni, hogy mit csinál Magyarország. És a magyar emberek békéje és biztonsága az első – húzta alá.

De ne aggódj, a Soros-hálózat biztos jó hosszú ideig megfizeti, hogy elárultad Magyarországot

– nyugtatta meg a Direkt36 újságíróját Orbán Balázs.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója rendesen megijedt, miután kémkedés gyanújával feljelentették. Azt írta, tevékenységét több mint egy évtizede folytatja, így valószínűleg ő van most a legkevésbé meglepődve ezen a fejleményen. Meg sem próbálta tagadni, hogy nem ő van a kiszivárgott hangfelvételen. A kémkedéssel vádolt újságíró végső elkeseredettségében megosztott egy zavaros történetet is.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

