Magyar Pétertisza pártszakemberszakértő

Elfogytak a nagy nevek? – megtorpant a Tisza Párt

Lapunk információi szerint jó okkal szakadtak félbe a Tisza Párt korábban elkezdett, nagy bejelentései. Az elmúlt időszakban ugyanis sorozatosan hátráltak ki Magyar Péter mögül a bejelenteni kívánt „nagy nevek”.

Munkatársunktól
2026. 03. 28. 6:05
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs
Az utóbbi hónapokban látványosan megtorpant a Tisza Párt által korábban beharangozott „nagy igazolások” bemutatása. Egy, a lapunknak nyilatkozó, és a Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó személy szerint Magyar Péter korábban azt sugallta, hogy széles körű szakértői hátországa van a pártnak, azonban a piacról érkező szakemberek többsége nem hajlandó együttműködni az ellenzéki formációval. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

Forrásaink szerint az elmúlt hónapokban több, már előrehaladott állapotban lévő egyeztetés is zátonyra futott. Olyan szakemberek, akik korábban nyitottnak mutatkoztak a szerepvállalásra, végül visszaléptek, vagy egyszerűen „jegelték” a tárgyalásokat. Döntésüket pedig többen is azzal indokolták: bizonytalannak látják a politikai környezetet, és inkább kivárják a közelgő választásokat. Az informátorunk úgy fogalmazott, 

sokan nem akarnak most arcot adni egy még kiforratlan politikai projekthez, inkább megvárják, hogy a választók hogyan döntenek, és csak utána mérlegelik, hogy érdemes-e csatlakozni.

A háttérben több tényező is állhat. Egyes vélemények szerint a Tisza Párt nem elég stabil, mások a belső döntéshozatali mechanizmusok tisztázatlanságát említik. Emellett több szakember is attól tart, hogy egy esetleges politikai kudarc komoly reputációs kockázatot jelentene számára.

Lapunk úgy értesült, hogy a korábban beharangozott szakértői csapat bővítése jelenleg gyakorlatilag leállt. Bár a párt hivatalosan továbbra is nyitott az új szereplők előtt, a háttérben gyakorlatilag megszűntek az erre vonatkozó egyeztetések.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

