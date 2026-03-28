Elfogytak a nagy nevek? – megtorpant a Tisza Párt

Az utóbbi hónapokban látványosan megtorpant a Tisza Párt által korábban beharangozott „nagy igazolások” bemutatása. Egy, a lapunknak nyilatkozó, és a Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó személy szerint Magyar Péter korábban azt sugallta, hogy széles körű szakértői hátországa van a pártnak, azonban a piacról érkező szakemberek többsége nem hajlandó együttműködni az ellenzéki formációval.

Forrásaink szerint az elmúlt hónapokban több, már előrehaladott állapotban lévő egyeztetés is zátonyra futott. Olyan szakemberek, akik korábban nyitottnak mutatkoztak a szerepvállalásra, végül visszaléptek, vagy egyszerűen „jegelték” a tárgyalásokat. Döntésüket pedig többen is azzal indokolták: bizonytalannak látják a politikai környezetet, és inkább kivárják a közelgő választásokat. Az informátorunk úgy fogalmazott,

sokan nem akarnak most arcot adni egy még kiforratlan politikai projekthez, inkább megvárják, hogy a választók hogyan döntenek, és csak utána mérlegelik, hogy érdemes-e csatlakozni.

A háttérben több tényező is állhat. Egyes vélemények szerint a Tisza Párt nem elég stabil, mások a belső döntéshozatali mechanizmusok tisztázatlanságát említik. Emellett több szakember is attól tart, hogy egy esetleges politikai kudarc komoly reputációs kockázatot jelentene számára.

Lapunk úgy értesült, hogy a korábban beharangozott szakértői csapat bővítése jelenleg gyakorlatilag leállt. Bár a párt hivatalosan továbbra is nyitott az új szereplők előtt, a háttérben gyakorlatilag megszűntek az erre vonatkozó egyeztetések.