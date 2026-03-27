kárenyhítésaszálykárenyhítési alap

Több mint 45 milliárd forint érkezik a gazdálkodókhoz – 16 ezer termelőt érint

A Magyar Államkincstár megkezdte a 2025. évi agrárkárenyhítő juttatások kifizetését, így már szinte valamennyi érintett gazdálkodó hozzájuthatott a neki járó forráshoz. Ezzel ugyanis csaknem 16 ezer termelő részesül összesen 45,4 milliárd forint kárenyhítő juttatásban – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 12:59
A kárenyhítés az agrárium működésének fontos pillére. Fotó: Németh András Péter
Megkezdték a tavalyi agrárkárenyhítő juttatások kifizetését – közölte Nagy István agrárminiszter pénteken. A tárcavezető kiemelte, hogy az agrárkárenyhítési rendszer a tavalyi évtől az új agrártámogatási ciklus, a Közös agrárpolitika stratégiai terv része, így a termelőknek fizetett kárenyhítő hozzájáruláshoz a hazai forrás mellett uniós forrás is tartozik, mely a 2025-ös kárenyhítési évben 9,6 milliárd forintot jelent. A kormány gazdálkodók iránti elkötelezettségét mutatja ugyanakkor, hogy ezenfelül az idei évben 18,5 milliárd forint többletforrást biztosít az eredetileg betervezett 7,7 milliárd forinton túl, aminek köszönhetően a kincstár által megállapított kárenyhítő juttatások minden érintettnek teljeskörűen kifizethetők.

kárenyhítés, Aszály, Magyarország, nyár, csapadék
Tavaly a legsúlyosabb károkat az aszály okozta. Fotó: MW

 

kárenyhítés a szélsőséges időjárás miatt lényeges

Nagy István rávilágított, hogy az agrárkárenyhítés a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer egyik legfontosabb pillére, ami az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események mellett is eredményesen járul hozzá a hazai mezőgazdasági termelés biztonságához és a gazdálkodók pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez. Ez a most folyósított jelentős forrás egyszerre segíti a gazdák fizetőképességének fenntartását és a gazdaságok működőképességének megőrzését.

Kitért arra is, hogy

a tavalyi kárenyhítési évben a legsúlyosabb károkat az aszály okozta, amelyre 37,4 milliárd forint kompenzáció jut. 

A tavaszi fagy szintén jelentős károkat eredményezett, ennek kompenzációja 8,5 milliárd forint, melyből 1,5 milliárd forintot már korábban, előre hozott kifizetésként teljesítettek. A kárenyhítő kifizetéssel érintett területek nagysága országosan meghaladta a 360 ezer hektárt – tette hozzá a miniszter.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, jelentős pénzügyi terhet vesz le az állam az öntözéses gazdálkodást folytató termelők válláról az elkövetkező időszakban, miután az agrárszervezetek javaslatára döntés született egy kulcsfontosságú mentesség meghosszabbításáról. A döntés értelmében a termelők 2026-ban is mentesülnek a fizetési kötelezettség alól, a vízszolgáltatóknál jelentkező hiányt pedig a központi költségvetés téríti meg.

