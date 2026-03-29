A fél országot letarolja a vihar, kiadták a riasztást + videó

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk többfelé esővel, záporesővel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnapi időjárás (Forrás: HungaroMet)

A Dunántúlon és északkeleten sokfelé erős, főként előbbi térségben nagy területen viharos lesz az északias irányú szél, a Balaton környezetében akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható,

a tartósan borult, viharos széllökésekkel jellemzett vidékeken ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő este többnyire 3 és 11 fok közötti értékek valószínűek.

Kiadták a riasztást

Továbbra is érvényben van az elsőfokú, citromsárga riasztás, amelyet korábban a HungaroMet adott ki az erős szél veszélye miatt – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Az érintett területeken a széllökések sebessége

meghaladhatja az óránként 70 kilométeres erősséget is.

Estig a Dunántúlon ismételten nagyobb területen viharossá fokozódik az északi szél. A Balaton térségében óránként 90-95 kilométer körüli vagy feletti széllökések is előfordulhatnak délutánig. Emellett napközben északkeleten kisebb területen 65 kilométer körüli széllökések nem zárhatók ki északkeleti, északi irányból. Estétől fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

Kiadták a riasztást széllökések miatt (Forrás: HungaroMet)

Milyen idő lesz a következő napokban?

Március utolsó napjai döntően felhős és szeles időben telnek majd. Esőre, záporesőre minden nap számíthatunk.

A hét leghűvösebb napja várhatóan a kedd lesz,

amikor a sokévi átlag alatt, nagyjából 10 fok körül lesznek a maximumok.

Szerdán már szárazabb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, csökkenhet a csapadékhajlam, már csak helyenként kell esőre számítani. A nappali hőmérséklet is emelkedni kezd, ami a hét hátralévő napjain tovább folytatódik majd.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos időszakok váltják egymást. Helyenként kisebb eső vagy zápor kialakulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A hajnali órákban 1–7, délután 12–16 fok valószínű – írja a Köpönyeg.

