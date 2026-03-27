Viharos szél, havas eső, havazás – cudar arcát mutatja március + videó

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti felén lehetnek szakadozások, vékonyodások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az ország délnyugati felén további tartós csapadékra van kilátás, a kezdeti havas esőt, havazást követően nyugaton is esőbe vált vissza a halmazállapot. Délután a csapadékzóna gyengül, nyugat felé szorul ki az országból, ugyanakkor a déli országrészt dél felől újabb csapadékhullám éri el. Összességében nyugaton, délnyugaton kiadós mennyiség eshet, míg az ország északkeleti felén kisebb a csapadék esélye, egyes területek szárazon maradhatnak.

Az északi, északkeleti szelet a Dunántúlon és északkeleten nagy területen kísérik viharos, sőt nyugaton erősen viharos lökések.

A hőmérséklet csúcsértéke a Dunántúlon 4 és 12, míg a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Késő este 3 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk.

Forrás: HungaroMet

Kiadták a veszélyjelzést

Péntek késő estig a Dunántúl nyugati részein

az északi szelet gyakran kísérik 70–90 kilométer per óra közötti lökések. Elsősorban Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati részein és a Bakonyban, napközben már Somogyban is időnként 90–95 kilométer per órát elérő vagy azt meghaladó széllökések is előfordulhatnak.

Az esti órákra a 90 kilométer per óra feletti lökések várhatóan megszűnnek. Emellett napközben az Északi-középhegység keleti részén és annak déli előterében az északkeleti szelet kísérhetik időnként 70–80 kilométer per órás lökések – írja veszélyjelzésében a HungaroMet.

Jelentős csapadék is várható ma estig még a Dunántúl délnyugati felén, ahol további 20 milliméter körüli eső hullhat.

A Kőszegi- és Soproni-hegység, valamint a Bakony magasabb térszínein a ma reggeli, délelőtti órákig, illetve ma estétől az eső mellett havaseső, esetleg kevés tapadó hó hullhat.

A hétvége sem lesz derűs

Szombaton továbbra is felhős, borult idő valószínű, és délkelet felől többfelé előfordulhat eső, zápor, főként a déli tájakon. A légmozgás élénk marad. Délutánra 16–17 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap az erős, helyenként viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet, de a déli és keleti területeken még kialakulhat csapadék. A hőmérséklet 13–14 fok körül alakul – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

