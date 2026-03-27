esőidőjáráshungaromet nonprofit zrtviharos szélcsapadék

Viharos szél, havas eső, havazás – cudar arcát mutatja március + videó

Borús, csapadékos idő lesz, eső, havas eső és hó is hullhat. A viharos szél miatt több vármegyében első és másodfokú veszélyjelzés van érvényben. A hőmérséklet csúcsértéke a Dunántúlon 4 és 12, míg a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 6:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti felén lehetnek szakadozások, vékonyodások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Az ország délnyugati felén további tartós csapadékra van kilátás, a kezdeti havas esőt, havazást követően nyugaton is esőbe vált vissza a halmazállapot. Délután a csapadékzóna gyengül, nyugat felé szorul ki az országból, ugyanakkor a déli országrészt dél felől újabb csapadékhullám éri el. Összességében nyugaton, délnyugaton kiadós mennyiség eshet, míg az ország északkeleti felén kisebb a csapadék esélye, egyes területek szárazon maradhatnak. 

Az északi, északkeleti szelet a Dunántúlon és északkeleten nagy területen kísérik viharos, sőt nyugaton erősen viharos lökések. 

A hőmérséklet csúcsértéke a Dunántúlon 4 és 12, míg a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Késő este 3 és 14 fok közötti értékekre számíthatunk.

Kiadták a veszélyjelzést

Péntek késő estig a Dunántúl nyugati részein 

az északi szelet gyakran kísérik 70–90 kilométer per óra közötti lökések. Elsősorban Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati részein és a Bakonyban, napközben már Somogyban is időnként 90–95 kilométer per órát  elérő vagy azt meghaladó széllökések is előfordulhatnak. 

Az esti órákra a 90 kilométer per óra feletti lökések várhatóan megszűnnek. Emellett napközben az Északi-középhegység keleti részén és annak déli előterében az északkeleti szelet kísérhetik időnként 70–80 kilométer per órás lökések – írja veszélyjelzésében a HungaroMet.

Jelentős csapadék is várható ma estig még a Dunántúl délnyugati felén, ahol további 20 milliméter körüli eső hullhat.

A Kőszegi- és Soproni-hegység, valamint a Bakony magasabb térszínein a ma reggeli, délelőtti órákig, illetve ma estétől az eső mellett havaseső, esetleg kevés tapadó hó hullhat. 

 

A hétvége sem lesz derűs

Szombaton továbbra is felhős, borult idő valószínű, és délkelet felől többfelé előfordulhat eső, zápor, főként a déli tájakon. A légmozgás élénk marad. Délutánra 16–17 fokig melegszik a levegő.
Vasárnap az erős, helyenként viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet, de a déli és keleti területeken még kialakulhat csapadék. A hőmérséklet 13–14 fok körül alakul – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Az időjárásról a Magyar Nemzet oldalán is olvashat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkocsis

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
