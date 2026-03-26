Mutatjuk, hova menjen a hétvégén, ha máris hiányolja a tavaszt

Rendkívüli

esőhőmérsékletcsapadék

Változékony idő várható március utolsó hétvégéjén és nagy lesz a különbség a nyugati és keleti országrész között: nyugaton csapadékos idő várható viharos széllel és a hőmérséklet csúcsértéke 10 fok körül alakul, míg keleten tavaszias, jellemzően száraz időre kell készülni, 12-18 fok közötti csúcshőmérséklettel – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Forrás: MTI2026. 03. 26. 17:01
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz pénteken, de a nyugati, délnyugati vármegyék kivételével rövid időszakokra elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A Dunántúlon délelőtt még tartós csapadék – eső, nyugaton havas eső, havazás – várható, majd megszűnik a csapadék tartós jellege, illetve a déli órák körül visszavált esőre, záporra. 

A Dunától keletre inkább záporok alakulnak ki, de az északkeleti harmadban alacsony a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos széllökések is, de a nyugati határ mentén erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati országrészben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű.

Szombaton észak felől csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, ugyanakkor a déli, délkeleti tájakon még erősen felhős vagy borult idő várható. Elszórtan várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt, a déli országrészben nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon néhol 10 fok alatt alakul a csúcsérték, illetve 

az Alföld északkeleti részén 19 és 21 fok közötti hőmérséklet is előfordulhat.

Vasárnap a többórás napsütés mellett változóan felhős lesz az ég, csak elszórtan várható zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, főként a Dunántúlon időnként viharos. A hőmérséklet hajnalban többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a Dunántúlon néhol kevéssel 12 fok alatt valószínű.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
