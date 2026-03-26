Mutatjuk, hova menjen a hétvégén, ha máris hiányolja a tavaszt

Szombaton észak felől csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, ugyanakkor a déli, délkeleti tájakon még erősen felhős vagy borult idő várható. Elszórtan várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt, a déli országrészben nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon néhol 10 fok alatt alakul a csúcsérték, illetve

az Alföld északkeleti részén 19 és 21 fok közötti hőmérséklet is előfordulhat.