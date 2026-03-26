Fotó is van a notórius Király utcai autórongálóról, de egyelőre így is rejtély, hogy ki lehet ez a fiatalember

Az ügyről egyelőre annyi lehet tudni, hogy a férfi, akit keresnek, február 7-én éjszaka Miskolcon a Király utcában több parkoló autót megrongált, azonban egyelőre nem tudták azonosítani.

Ezért a Miskolci Rendőrkapitányság arra kér, hogy aki bármit tud a képen látható férfiról, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.