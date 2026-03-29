Ismétli magát a történelem, megint külföldről jön a pénz a baloldalhoz

Szombat este robbant a legújabb kampányfinanszírozási botrány, amikor a TV2 stábjának exkluzív interjút adott egy volt ukrán titkosügynök, aki arról beszélt: Zelenszkijék adnak pénzt a Tisza Pártnak.

A férfi arról számolt be, hogy Magyar Péterék tavaly november óta kapnak rendszeresen pénzt az ukránoktól, általában eurót, 100-as címletekben, vákuumcsomagolásban. – Ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül – mondta a férfi, majd hozzátette: egy fekete Nike táskában hetente ötmillió eurót hoznak a Tisza Pártnak. A volt titkosügynök szerint a március elején feltartóztatott aranykonvojban gumipókkal kikötözött pénzkötegek egy részét is Magyar Péternek szánták.

A kiugrott ügynök nyilatkozatából egy mozzanatot még ki kell emelni. Azt, hogy szerinte Zelenszkijék azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon. A heti kétmilliárd forint körüli summát tehát az ukránok Magyar Péterék kampányához adják.

Ilyenre a legutóbbi országgyűlési választások alkalmával is sor került, négy évvel ezelőtt is külföldről finanszírozták akkori legnagyobb kihívó, az egyesült baloldali ellenzék kampányát. Mint utóbb kiderült, 2022-ben Amerikából és egy svájci alapítványtól négymilliárd forintnak megfelelő összeg érkezett a baloldalhoz, a summa tekintélyes része Soros Györgytől származhatott. A pénzek leginkább a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) futottak be. Mivel a baloldal kampányának jelentős részét a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat cégcsoport intézte, ezért az MMM nagyrészt ide utalta tovább a guruló dollárokat, de a vállalathoz közvetlenül külföldről is folyt be pénz. Márki-Zay Péter az együttműködésükről később így beszámolt: „Ők egy szolgáltatást végeztek, többek között marketingüzenetek kiküldését. Én azt gondolom, hogy ők ezt a szolgáltatást elvégezték”. Fontos, hogy 2022-ben a guruló dollárokból nem is kevés a baloldali revolvermédiánál kötött ki, a pénzből lejárató anyagok elkészítését és terítését finanszírozták.

Figyelemre méltó, hogy míg az előző választás előtt nagyjából négymilliárd forintnyi külföldi pénz érkezett a baloldalhoz, az elmúlt hónapokban ennek az összegnek közel tízszerese „gurulhatott” be Magyar Péterékhez.

