Jogszerű a kiugrott rendőr meggyanúsítása + videó

Megszólalt egy büntetőjogász is, aki szerint jogszerű a kiugrott rendőrtiszt, volt NNI-nyomozó meggyanúsítása. Zamecsnik Péter az ATV-nek beszélt erről, az interjút a Tűzfalcsoport szúrta ki.

Az oknyomozó blog felidézte, a csatorna Egyenes beszéd című műsorban az is szóba került, hogy a Direkt36-nak a volt NNI-s nyomozó arról számolt be, hogy részt vett a tiszás informatikusok ellen indított, általa gyanúsnak tartott nyomozásban. Az ATV szerint a nyomozót ezt követően hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A nyomozó megvádolásáról Zamecsnik Péter ügyvéd vegyes véleményt alkotott:

jogilag megalapozottnak tartja a gyanúsítást, de „emberileg sajnálja”.

A Tűzfalcsoport elemzése szerint a nyilatkozat azért meglepő, mert

teljesen szembe Magyar Péter védelmező narratívájával a volt nyomozó kapcsán,

holott Zamecsnik korábban például a Tisza Párt vezetőjének Út a börtönbe elszámoltatási programja kapcsán pozitívan nyilatkozott – jegyezte meg az oknyomozó blog.

Mint arról beszámoltunk, vélhetően Ukrajnának dolgozó informatikusokat véd az NNI egykori, pályáját elhagyó és politikai szerepvállalásba kezdő munkatársa. Rendőrségi információink alapján a két érintettnél a hatóságok adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja ezeket a személyeket. Ez vélhetően a gyakorlatban illegális lehallgatókészülékeket jelent, amelyek felhasználási szándéka a párthoz köthető szakemberek esetén jelenleg tisztázatlan.

