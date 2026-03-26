Jogszerű a kiugrott rendőr meggyanúsítása + videó

Megszólalt egy büntetőjogász, aki darabokra törte a baloldal által építgetett narratívát a „hős” rendőrnyomozóról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 12:49
Megszólalt egy büntetőjogász is, aki szerint jogszerű a kiugrott rendőrtiszt, volt NNI-nyomozó meggyanúsítása. Zamecsnik Péter az ATV-nek beszélt erről, az interjút a Tűzfalcsoport szúrta ki.

Az oknyomozó blog felidézte, a csatorna Egyenes beszéd című műsorban az is szóba került, hogy a Direkt36-nak a volt NNI-s nyomozó arról számolt be, hogy részt vett a tiszás informatikusok ellen indított, általa gyanúsnak tartott nyomozásban. Az ATV szerint a nyomozót ezt követően hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A nyomozó megvádolásáról Zamecsnik Péter ügyvéd vegyes véleményt alkotott:

jogilag megalapozottnak tartja a gyanúsítást, de „emberileg sajnálja”.

A Tűzfalcsoport elemzése szerint a nyilatkozat azért meglepő, mert

teljesen szembe Magyar Péter védelmező narratívájával a volt nyomozó kapcsán,

holott Zamecsnik korábban például a Tisza Párt vezetőjének Út a börtönbe elszámoltatási programja kapcsán pozitívan nyilatkozott – jegyezte meg az oknyomozó blog.

Mint arról beszámoltunk, vélhetően Ukrajnának dolgozó informatikusokat véd az NNI egykori, pályáját elhagyó és politikai szerepvállalásba kezdő munkatársa. Rendőrségi információink alapján a két érintettnél a hatóságok adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja ezeket a személyeket. Ez vélhetően a gyakorlatban illegális lehallgatókészülékeket jelent, amelyek felhasználási szándéka a párthoz köthető szakemberek esetén jelenleg tisztázatlan.

Borítókép: Zamecsnik Péter ügyvéd (Forrás: Képernyőkép)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu