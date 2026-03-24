Kocsis Máté: Magyar Péter érdekében nem érkezik kőolaj a szárazföldön + videó

Komoly gazdasági következményekre figyelmeztetett közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A politikus az olajellátás körüli helyzetről beszélt, és azt is kijelentette: szerinte Magyar Péter érdekében nem érkezik csővezetéken kőolaj.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: Ujvári Sándor / MTI)

A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott:

Azt nem állítom, hogy az iráni válságot is Magyar Péter okozta, de hogy az ő érdekében nem jön a szárazföldön kőolaj, azt váltig állítom

Kocsis Máté szerint jelenleg se szárazföldön, se hajóval nem biztosított az ellátás, mivel a tengeri szállítás sem működik úgy, ahogy korábban várták.

A politikus úgy látja, ennek komoly gazdasági hatásai lehetnek. Az energiaárak emelkedése szerinte láncreakciót indíthat el: drágulhat az üzemanyag, nőhetnek a szállítási költségek, ami végül az élelmiszerárakban is megjelenik.

Arra is figyelmeztetett, hogy

akár termékhiány és inflációs spirál is kialakulhat, hasonlóan 2022-höz, amikor az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók hatására két hónap alatt 600 százalékkal emelkedtek az energiaárak.

A politikus szerint a jelenlegi folyamatok is ebbe az irányba mutathatnak.

Mint arról beszámoltunk, a geopolitikai feszültségek következtében ismét emelkednek az üzemanyagárak, a piaci átlagárak növekedése miatt egyre többe kerül a tankolás – ezzel szemben Magyarországon a kormányzati döntés nyomán védett, fix áron lehet üzemanyagot vásárolni a magyar autósoknak.

Bárhogy is, a védett árral – és a rezsiköltségek féken tartása miatti intézkedésekkel – járó előnyök kerülhetnek azonnal veszélybe, ha a közelgő országgyűlési választáson olyan politikai erő nyerne, mint a Tisza Párt, amely bevezetésétől fogva támadja a védett ár intézményét, ezzel a magyar családok ellen dolgozva. A magyar kormány által hozott erőfeszítések válhatnak semmissé ebben a helyzetben, amit viszont mindenki azonnal a pénztárcáján érezne, s nem csak a töltőállomásokon, hanem a fogyasztás szinte minden területén.