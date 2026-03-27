Magyar Péter drogos bulija: újabb hazugsággal bukott le a pártelnök

„Kimentem a tiszás bulira, de én hamarabb hazajöttem. Ütötték az ajtómat a körúton. Magyar Péter, Vogel Evelin, Abdoul és egy vörös ukrán csaj. Bementek a szobába. Vittek be kólát. Előttem nem. Tányérra ráhúzták, bevitték szobába” – mesélte egy férfi a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldalon, amely az elmúlt napokban újabb hangfelvételeket kezdett szivárogtatni Magyar Péterhez, Vogel Evelinhez és Radnai Márkhoz köthető drogos témákban.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, néhány hete furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő nem fogyasztott drogot. A pártelnök kifejtette: 2024. augusztus 2-án a Tisza Párt nyári partit szervezett a támogatóinak, amelyen ő is részt vett. Ezt követően történt az orgia, egy drogos buliban. A pártelnök azt mondta, számára ismeretlen alakokkal találkozott az említett házban.

A csütörtökön közzétett Facebook-poszt azonban a nyilatkozó férfiról megjegyzi: ő az, akire Magyar Péter azt mondta, nem ismeri. Azonban, mint kiderült, Magyarnak és a férfinak még közös képe is van aznap estéről, még a buliból, ahol egy asztalnál ültek.

Lehet azt is kirakom. Tik-tak, tik-tak!

– írta az oldal.

Magyar Péter tényleg nem ismeri a férfit?

„Ennyit arról, hogy nem ismerte Péter azt az embert, akinél az éjszakát töltötte” – írta a Vissza a mederbe blog a fotóhoz, amelyen Magyar Péter és az a férfi látható, aki elmondása szerint őt és Vogel Evelint fogadta az elhíresült szobában és buliban, és akiről a Tisza vezére azt állította: nem ismeri.

Magyar Péter és vendéglátója (Forrás: Facebook)

A kép még a „tányérra húzott kokain” előtt készült, a Lock nevű bárban, a buli ideje alatt – olvasható a bejegyzésben.

Maradjunk annyiban, az este nagy részében együtt voltak és jól ismerik egymást

– írták, hozzátéve, az óra ketyeg: „tik-tak”.

De ki az az Abdoul, akivel Magyar Péter a lakásra érkezett?

Abdoul egy szemtanú, aki korábban a Blikknek arról beszélt, hogy egy péntek esti bulin, a Lock nevű szórakozóhelyen találkozott Magyar Péterrel, aki egy nővel – mint később kiderült: Vogel Evelinnel – volt, és már ott is együtt voltak.

Az este előrehaladtával megfogyatkozott a társaság, végül négyen maradtak, majd felmerült az afterezés ötlete.

Egy fekete BMW-vel vitték őket tovább, előbb egy bezárt helyhez mentek, majd a Nyugati tér környékén ettek, végül egy lakásba érkeztek. Ott italoztak, a szemtanú szerint egy tálcán fehér port is látott, de állítása szerint senki nem nyúlt hozzá, mindenki alkoholt fogyasztott.

Később Magyar Péter és Vogel Evelin elvonult egy szobába, a szemtanú pedig nem sokkal ezután távozott.

A férfi azt mondta, az este spontán alakult, nem szervezték meg előre és számára a legnagyobb kérdés az, hogyan kerülhetett kamera a helyszínre, illetve hogyan készülhettek felvételek az eseményről.

