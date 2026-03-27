Rendkívüli

Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Zala vármegyeidőjárásszélvihar

Még ma is nagyon durván tombol a vihar Zalában, egyre több a haváriahelyzet

Folyamatosak az áramszünetek, a vihar tegnap is tombolt a térségben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 13:16
Fákat dönt ki a szél Zala vármegyében Forrás: Facebook/e.on
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendkívüli időjárási helyzet miatt az E.ON haváriahelyzetet jelentett Zalában 2026. március 26. 22 órától – számol be a Zaol.hu.

havária
Csütörtökön este Lentiben, a lentikápolnai városrészben kidőlt egy villanyoszlop, az éjszaka folyamán a városrész aggregátoros betáplálást kapott. A javítási munkálatokat pénteken végzi a szolgáltató. Az E.ON haváriahelyzetet hirdetett. Forrás: ZH

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint az erős, viharos szél miatt több településen üzemzavarok és áramkimaradások vannak. Tudnak a hibákról, a kollégáik dolgoznak a hibák elhárításán, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy helyreálljon a rend. Ha valaki balesetveszélyes, vezetékre dőlt fát, leszakadt vezetéket lát, ne nyúljon hozzá, ne közelítse meg. Jelentse az áramszolgáltatónak vagy a katasztrófavédelemnek. 

Arról is írtak pénteken délelőtt, hogy csütörtök délután heves széllökésekkel érkező vihar az E.ON Hungária-csoport területén főleg Vas, Zala és Somogy vármegyéket érintette. A térségekben másodfokú riasztás volt és van is érvényben az erős széllökések miatt, melyek egyes településeken elérik a 110 km/h-t. 

A szél nagy erőkkel tépázza a vezetékeket, és a biztonsági övezeten kívülről a vezetékekre dönti a fákat, zárlatot, vezetékszakadást, oszloptörést okozva. A viharos időjárás következtében több helyen alakultak ki üzemzavarok az áramhálózaton, elsősorban Nagykanizsa és Szombathely környéki településeken. A hibaelhárításon a szakemberek megerősített készenlétes csapatokkal egész éjszaka dolgoztak. A folyamatos munkának köszönhetően a meghibásodások számát már sikerült csökkenteni, ugyanakkor a nem szűnő széllökések nyomán újabb meghibásodásokat tapasztalnak.  

A térségben tegnap is pusztított a vihar. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
