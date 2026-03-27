Még ma is nagyon durván tombol a vihar Zalában, egyre több a haváriahelyzet

A rendkívüli időjárási helyzet miatt az E.ON haváriahelyzetet jelentett Zalában 2026. március 26. 22 órától – számol be a Zaol.hu.

Csütörtökön este Lentiben, a lentikápolnai városrészben kidőlt egy villanyoszlop, az éjszaka folyamán a városrész aggregátoros betáplálást kapott. A javítási munkálatokat pénteken végzi a szolgáltató. Az E.ON haváriahelyzetet hirdetett. Forrás: ZH

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint az erős, viharos szél miatt több településen üzemzavarok és áramkimaradások vannak. Tudnak a hibákról, a kollégáik dolgoznak a hibák elhárításán, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy helyreálljon a rend. Ha valaki balesetveszélyes, vezetékre dőlt fát, leszakadt vezetéket lát, ne nyúljon hozzá, ne közelítse meg. Jelentse az áramszolgáltatónak vagy a katasztrófavédelemnek.

Arról is írtak pénteken délelőtt, hogy csütörtök délután heves széllökésekkel érkező vihar az E.ON Hungária-csoport területén főleg Vas, Zala és Somogy vármegyéket érintette. A térségekben másodfokú riasztás volt és van is érvényben az erős széllökések miatt, melyek egyes településeken elérik a 110 km/h-t.

A szél nagy erőkkel tépázza a vezetékeket, és a biztonsági övezeten kívülről a vezetékekre dönti a fákat, zárlatot, vezetékszakadást, oszloptörést okozva. A viharos időjárás következtében több helyen alakultak ki üzemzavarok az áramhálózaton, elsősorban Nagykanizsa és Szombathely környéki településeken. A hibaelhárításon a szakemberek megerősített készenlétes csapatokkal egész éjszaka dolgoztak. A folyamatos munkának köszönhetően a meghibásodások számát már sikerült csökkenteni, ugyanakkor a nem szűnő széllökések nyomán újabb meghibásodásokat tapasztalnak.

A térségben tegnap is pusztított a vihar.