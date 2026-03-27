Több utat is lezártak a kidőlt fák, így pusztított a vihar Zalában

Komoly károkat okozott a vihar Zala vármegyében: kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongált épületek miatt sorra érkeztek a riasztások.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 8:51
Csaknem negyven riasztást kaptak a viharos időjárás miatt csütörtök éjfélig a zalai tűzoltók, akik a közlekedést akadályozó kidőlt fákat, villanyoszlopokat távolítottak el, de haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél; személyi sérülés sehol nem történt – közölte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pénteken a honlapján.

Kettéhasadt fa Nagykanizsán a Magyar utcában. Fotó: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság/Szakony Attila

A szél miatt csütörtök óta érvényben lévő másodfokú riasztás mellett a zalai tűzoltóknak számos esetben kellett közlekedést vagy épületeket veszélyeztető helyzetekben közbeavatkozniuk. 

Kidőlt fák, villanyoszlopok, leszakított áramvezetékek okoztak gondot többek között a 7-es főúton, a magyar–horvát határátkelőnél, a 74-esen Söjtör térségében, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Lentiben és számos kisebb településen is.

Szentpéterúron egy autóbusz továbbhaladását akadályozta, Nagykanizsán pedig teljesen elzárta a Dózsa György utat egy kidőlt fa. 

Becsehelyen a szél letépte egy épület tetőlemezét, amely azután egy közlekedési táblát is kidöntött.

Zalabaksán családi háznak dőlt egy harangláb, amelyet erőgép segítségével tudtak a lenti tűzoltók eltávolítani a megrongálódott tetőről. Zalaegerszegen a szél egy nyolc négyzetméteres kerti tárolót kapott fel, az a közeli családi ház oldalának csapódott.

A viharkárokról készült fotógalériát és videókat a Zaol.hu oldalán tekintheti meg.

 

Borítókép: Kettéhasadt fák szegélyezik a zalai utakat (Fotó: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság/Szakony Attila)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

