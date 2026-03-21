Választás 2026Tisza PártMagyar Péter

Megrázó jelenetek a Tisza Párt kampányából – Ők kérik a magyar emberek bizalmát + videó

Magyar Péterék teljesen szétestek a kampányhajrára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 22:13
Magyar Péter Tisza Párt (Fotó: Havran Zoltán)
„Ők kérik a magyar emberek szavazatát a Tisza színeiben. Kínos” – írja Facebook-videója föle a Mandiner. A lap egy összeállítást készített az elmúlt hetek Tisza-kampányának legdurvább jeleneteiből. A felvételen először Gurzó Mária látható, aki először Oroszországot köszöntötte be Orosházán, ahol indul a választáson. 

Judák Zsolt, a Tisza jelöltje a színpadon azt énekelte, addig lesz rosszban „a NER-esekkel”, amíg a Tisza Párt be nem jut az Országgyűlésbe. Majd beismerte: a kertje végén vadkendert, azaz marihuánát termeszt. Majd azt is kifejtette, szerinte milyen a „vérfideszes”.   – Ez nincs a beszédemben, de elmesélek egy saját magam által kreált történetet. Tehát hogy milyen a vérfideszes. Tudom, hogy vannak kiskorúak, de úgy fogom elmondani, hogy ők is hallhatják.

Karmelita hosszú, sötét folyosójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják.

Ezt lehozza a tévé, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis …banc (itt a tiszás jelölt szándékosan elharapta a szó első szótagját, biztos az említett gyerekek miatt, akik a közönségben voltak – a szerk.) lány

megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket

– fogalmazott a jelölt. Később azt is hozzátette: a „vérfideszeseket” nem kell meggyőzni, mert nem is lehet őket.

Egy másik tiszás jelölt, állítólagos gyógyszerügyi szakértő pedig arról beszélt a Partizánnak: felsőbb utasítást vár, fogalma sincs mit javasolna a pártnak a saját szakterületén. Barna-Szabó Tímea, a párt szabolcsi jelöltje pedig nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy miben szeretnének leggyorsabban változást Magyarországon. Azt mondta, ez egy többkarú kérdés, ő ilyent még nem hallott. Nem tudja, hogy pontosan mit szeretnének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

