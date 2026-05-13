Tóth Balázsék edzője távozik, inkább a magyar válogatott ellen készül

Noha a Blackburn Rovers végül, mondhatni, simán bennmaradt az angol másodosztályban (Championship), a februárban érkező Michael O'Neill vezetőedző megtartásához ez is kevés volt. O’Neill már 2022 óta vezeti hazája, az északír válogatottat és most nagy döntés előtt állt: az 53 éves edző végül a válogatott mellett tette le a voksát, így a Blackburn éléről távozik. Ősszel az O’Neill vezette válogatott Magyarországgal is találkozik a Nemzetek Ligájában.

2026. 05. 13. 9:49
Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
Tóth Balázs is távozik?

A mostanra a magyar válogatott első számú kapusává előrelépő Tóth O’Neill bizalmát is élvezte, mind a 15 meccsen az ő neve volt az első a kezdőcsapatban. A 28 éves kapus kapcsán a Blackburn-szurkolókat még áprilisban kérdeztünk a helyszínen, a drukkerek a második idénye végére már tényleg imádják, és a mostani nehéz idényben sokszor ő mentette meg a klubot. Nem is véletlen, hogy csapattársai Tóth Balázst szavazták meg az év játékosának. 

A kint beszélt szurkolók szinte biztosra vették, hogy Tóth Balázs a nyáron szintet lép, és azóta olyan hírek jelentek meg, 

Tóth Balázsnak még egy év van hátra a szerződéséből, korábban lapunknak elmondta, hogy a hosszabbítási tárgyalások megrekedtek, így tényleg ez a nyár lehet a fordulópont a 28 éves magyar kapus karrierjében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
