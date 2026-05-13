Tóth Balázsék edzője távozik, inkább a magyar válogatott ellen készül

Tóth Balázs is távozik?

A mostanra a magyar válogatott első számú kapusává előrelépő Tóth O’Neill bizalmát is élvezte, mind a 15 meccsen az ő neve volt az első a kezdőcsapatban. A 28 éves kapus kapcsán a Blackburn-szurkolókat még áprilisban kérdeztünk a helyszínen, a drukkerek a második idénye végére már tényleg imádják, és a mostani nehéz idényben sokszor ő mentette meg a klubot. Nem is véletlen, hogy csapattársai Tóth Balázst szavazták meg az év játékosának.

A kint beszélt szurkolók szinte biztosra vették, hogy Tóth Balázs a nyáron szintet lép, és azóta olyan hírek jelentek meg,

hogy a Premier League-ből az Everton és a Bournemouth radarján is rajta van,

illetve Belgiumban, a Genk csapata is figyeli őt.

Tóth Balázsnak még egy év van hátra a szerződéséből, korábban lapunknak elmondta, hogy a hosszabbítási tárgyalások megrekedtek, így tényleg ez a nyár lehet a fordulópont a 28 éves magyar kapus karrierjében.