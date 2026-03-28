Orbán Viktor: Magyarország energetikai háborút vív Ukrajnával + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a tavalyi nyári interjú után ismét Pityinger László, azaz Dopeman vendége volt. A közismert rapperrel folytatott beszélgetésben a kormányfő számos fontos témáról szót ejtett, többek között a magyar politika aktuális helyzetéről, a választásról, valamint az EU jelenlegi és jövőbeli szerepéről.

A miniszterelnök a legutóbbi EU-s csúcson megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatási csomagot, amit „nagyon nagy dolognak” nevezett. Az ukránokkal szembeni feltételként azt mondta, hogy ha visszatérnek a decemberi állapothoz, akkor ő is enged a vétóból. Ugyanakkor leszögezte, hogy ezt nem a választások miatt teszi, mivel az energiaszállítások miatt ez létkérdés, nem kampányfogás.

Az ukránoknak vége van

Orbán Viktor szerint Európa bennmaradt az oroszokkal vívott „anyagháborúban”, és abban reménykednek, hogy Oroszországot meg lehet gyengíteni, hovatovább Vlagyimir Putyint is el lehet távolítani. Szerinte azonban mára elszállt a remény, hogy „anyagháborúban” le lehet győzni az oroszokat, miután Donald Trump az iráni háború elindítása után a kőolaj- és földgázéhség közepette feloldott oroszok elleni szankciókat.

Dopeman kérdésére Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy a legutóbbi, Ukrajnával kapcsolatos magyar vétó miatt nem a magyarokat kellene bántani, hiszen nem hazánk zárta el a kőolajvezetéket. Majd megjegyezte, hogy amikor érkezik hazánkba a kőolaj, lesz pénz is Ukrajnának.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhívással bejelentkezett a legutóbbi EU-csúcson, ő előtte azon gondolkodott, hogyan kellene erre reagálni, majd úgy döntött, bent marad a teremben, de jelzi, hogy nem ért egyet az ukránokkal.

Ez azért is volt jó, mert közben lehetett figyelni a többi tagállam vezetőjét és a reakciójukat

– fűzte hozzá a miniszterelnök

A miniszterelnök a finneket és a balti államokat „jawohl-államoknak” nevezte, Robert Fico szlovák miniszterelnökről pedig azt mondta, „kivont karddal” mellé állt, Andrej Babis cseh kormányfő hallgatott, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig állítólag azt mondta, hogy senkinek nem jó, ami most történik, de érthető.