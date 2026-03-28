Orbán Viktor: Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok

Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok. A vallomása nyilvános, bárki meghallgathatja. A magyar kémelhárítás azt tette, ami a dolga. Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát – közölte Orbán Viktor miniszterelnök.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt: a tiszás informatikus bevallotta, hogy külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel. A háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett a Tisza Párt informatikusa, aki az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt. A most közölte videófelvétel egyúttal arra is rávilágít: a Tisza elleni akcióról a hét elején közölt Direkt36-cikk egy lejárató anyag, a témáról a sajtóban azóta több helyen is beszélő rendőr, Szabó Bence pedig semmit nem tudott az ügy legfontosabb részleteiről.

