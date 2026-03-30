Orbán Viktor megkongatta a vészharangot: „Ezt mindenkinek látnia kell!”

„Ezt mindenkinek látnia kell. Kint a Tisza energiaátállási terve” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök arra reagált, hogy Csercsa Balázs, a Tisza egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője megosztotta a párt energiapolitikai tervezetét, ami az orosz energia végleges kivezetéséről és a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól.

A dokumentum szerint a választások után azonnal ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, a Mol finomító átállítását el kell végezni, és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni. Ez az új adónem a megtakarításokat terhelné 1-1,5 százalékos adóval. Arról is írtak, közben az MVM privatizációját is elő akarják készíteni és ezzel egyidejűleg törvényt akarnak benyújtani a közérdekű alapítványokban elhelyezett Mol-részvények feletti állami kontroll visszaszerzéséről.