orbán viktor tisza Választás 2026 energiaátállás

Orbán Viktor megkongatta a vészharangot: „Ezt mindenkinek látnia kell!”

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 30. 9:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ezt mindenkinek látnia kell. Kint a Tisza energiaátállási terve” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök arra reagált, hogy Csercsa Balázs, a Tisza egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője megosztotta a párt energiapolitikai tervezetét, ami az orosz energia végleges kivezetéséről és a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól.

A dokumentum szerint a választások után azonnal ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, a Mol finomító átállítását el kell végezni, és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni. Ez az új adónem a megtakarításokat terhelné 1-1,5  százalékos adóval. Arról is írtak, közben az MVM privatizációját is elő akarják készíteni és ezzel egyidejűleg törvényt akarnak benyújtani a közérdekű alapítványokban elhelyezett Mol-részvények feletti állami kontroll visszaszerzéséről. 

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
